«Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, Флорида, в центре Amway на 20 тысяч мест. Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!» — заявил Трамп.





Напомним, многие прогнозируют, что потенциальным соперником Трампа станет бывший вице-президент Джо Байден.



