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В Гондурасе протестующие подожгли здание посольства США

В Гондурасе протестующие подожгли вход в здание посольства США в столице страны Тегусигальпе.


Об этом сообщает El Nuevo Herald со ссылкой на министерство безопасности Гондураса.

Протестующие снесли к зданию шины и подожгли их у главного входа в посольство. Пожарным удалось быстро погасить возгорание. О пострадавших не сообщается.

В Гондурасе второй день продолжаются забастовки учителей и врачей, которые выступают против приватизации сфер образования и здравоохранения.

Новое время:
09:04 01/06/2019
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