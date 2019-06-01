Александр Лукашенко заявил в пятницу, что в ближайшее время или появится новая Конституция, или внесут правки в действующую. При этом о характере самих изменений он не сказал. Зачем ему понадобилось переделывать Конституцию?





Гриб: Даже если примут очередные изменения – это еще не будет ничего значить

Председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб, который подписал первую белорусскую Конституцию, не исключает, что менять основной закон страны Лукашенко вынудили отношения с Россией.

«Договор о создании Союзного государства, исполнения которого добиваются в России, в принципе полностью противоречит сегодняшней Конституции Беларуси. Например, в вопросе создания единой финансовой системы. Чтобы обойти преграды, нужно вносить в Конституцию изменения», – сказал «Белорусскому партизану» Мечислав Гриб.

Есть и другая более вероятная версия, как может быть изменена Конституция. Ранее Лукашенко заявлял, что допускает ограничение полномочий президента и усиление других ветвей власти, напомнил Мечислав Гриб.

«Но зная его лично, мне трудно поверить, что это произойдет на самом деле. Нынешняя Конституция (принятая в 1994 году и измененная в 1996-м) – она же не исполняется! Даже если примут очередные изменения – это еще не будет ничего значить. Это как при совесткой власти было, когда Конституция жила сама по себе, а люди отдельно от нее», – заявил председатель Верховного Совета 12 созыва.

Что могло стать причиной решения Лукашенко об изменении основного закона?

«Ему уже 64 года. Как бы Лукашенко хорошо не выглядел, возраст это однозначно немалый. Тем более он столько времени у власти – это тяжело. Пора думать о передаче власти и он думает об этом. Хотя, конечно, он будет стараться сделать так, чтобы власть в том или ином виде осталась за ним. Так или иначе затевается что-то не очень хорошее», – сказал Мечислав Гриб.

Сивицкий: Нужно вырабатывать новый социальный контракт и кардинально перезагружать отношения с внешним миром

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий полагает, что глава Беларуси начинает процесс транзита власти.





«Но я так понимаю, что пока никакой концепции нет. Общие параметры связанны с тем, чтобы перераспределить полномочия от президента в пользу других ветвей власти, усилить роль правительства и парламента, который сейчас во многом выполняет декоративные функции. Перейти от системы ручного управления к системе, основанной на институтах, – сказал «Белорусскому партизану» Арсений Сивицкий. – Я так понимаю, Александр Лукашенко очень внимательно присматривается к различным моделям. И не исключаю, что приемлемой для белорусских реалий может стать модель транзита власти, которая была разработана и сейчас реализовывается в Казахстане».





В таком случае конституционный статус могут придать Совету Безопасности и повысить его координирующую роль – не только среди силовых структур, но и в сферах экономики, внутренней и внешней политики.





Арсений Сивицкий выделил несколько основных причин, почему глава Беларуси задумался об изменении Конституции.

«Нынешняя социальная-экономическая модель, которая раньше гарантировала достаточно высокие жизненные стандарты для значительной части населения в обмен на политическую лояльность, находится в кризисе, разрушается и не имеет будущего даже уже в среднесрочной перспективе. Нужно вырабатывать новый социальный контракт. И это гораздо сложнее, чем просто написать новый текст Конституции или внести правки», – считает Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований.





Исчерпывает себя прежняя модель, при которой Беларусь получала так называемую нефтяную и геополитическую ренту за счет союзничества с Россией.





«Россия поменяла свою стратегию и не рассматривает Беларусь как равноправного партнера, а наоборот стремится себе его подчинить. Чтобы противостоять попыткам РФ подорвать наш суверенитет и независимость, нужна кардинальная перезагрузка отношений с внешним миром. Белорусские власти достигли на сегодня определенного потолка в отношениях с Россией, Китаем, ЕС и США. Мне кажется, без изменения политической системы прорывных результатов достичь на международной арене вряд ли удастся», – полагает Арсений Сивицкий.







