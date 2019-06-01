Беларусь готовят к сдаче?

В период 1995-2017гг. населения Беларуси сократилось на 685,5 тысяч человек (6,7%), России – на 1,4 млн. (на 1%). При этом сельское население Беларуси сократилось на 1,16 млн. человек (35,9%), России – на 2,4 млн. (6,1%), пишет belprauda.org

Следует обратить внимание на динамику производства промышленных товаров в наших странах. В период 2000 – 2010гг. в Беларуси имело место бурное экстенсивное развитие по большой группе товаров (лифты, трактора, автобусы, мясо, масла растительные, масло сливочное, сахар, бумага и картон, удобрения, пластмассы, стекло, цемент и др.).





С 2011-го года беларускую экономику лихорадит.









После глубокого кризиса 2011-го года власти пытались вскочить в тот же поезд, войти в ту же реку в очередной раз, но в опять нарвались на кризис 2015-2016гг. Внутренних ресурсов выйти из него у Беларуси казалось гораздо меньше, чем у России. Последние четыре года Кремль включил опасные, рискованные механизмы государственного стимулирования внутреннего инвестиционного спроса через национальные проекты. Это то, чем активно занимались беларуские власти в 2000-ые, рассчитывая на удвоение, утроение поставок на российский рынок. Россия, по большому счёту, рассчитывает в большинстве своём тоже только на внутренний рынок. Ну и на рынки стран ЕАЭС. Деньги у них на производственную экспансию дешевле, чем в Беларуси, частных структур, которые могут их освоить – пусть и с откатами – значительно больше, чем в Беларуси.





Если российская экономика не попадёт в очередную рецессию под воздействием внешних факторов и собственной вопиющей коррупции, то высока вероятность того, что до 2025-го года российские производители смогут в значительной мере заместить беларуские промышленные и большинство продовольственных товаров на своём внутреннем рынке. По крайней мере, у них для этого будет в достаточном количестве и объёме инвестиционных товаров (станки, машины, оборудование, площади, логистика и т.д.) Более того, следует ожидать резкой активизации российских отраслевых лоббистов, которые будут требовать через Кремль ликвидации торговых барьеров в Беларуси, т. е. равных условий доступа на рынки стран друг друга. Это как раз то, что сегодня требует от России А. Лукашенко, но он имеет в виду, прежде всего, рынки энергетических товаров.









К 2025г. Кремль обещает единый энерг ический рынок и вполне может это сделать, но тогда у России будут все основания требовать от беларуского правительства снятия торговых барьеров на других товарных рынках. И вот здесь во весь рост станет проблема неконкурентоспособности, заскорузлости и совковости белорусского госсектора по сравнению с российскими корпорациями. Тогда либо слияние и поглощение более богатым, динамичным и опытным в рыночных отношениях российским бизнесом белорусских госпредприятий, либо банкротство беларуских и обречённые на поражение попытки в очередной раз поднять их с колен за счёт налогоплательщиков.





Если А. Лукашенко в ближайшее время не начнёт системные, структурные трансформации беларуской экономики, не услышит конструктивных предложений независимых экономистов и бизнеса, если отвергнет наш национальный налоговый маневр и бюджетную реформу, если продолжит игнорировать мотивацию частного собственника в Беларуси, то к 2025 году Беларуси уже ничего не поможет. Её просто сожрут. С потрохами. С остатками тех ликвидных активов, которые сохранят под себя отдельные номенклатурные начальники, чтобы продать их от своего имени российским бизнесменам.









И не нужно никаких военных операций, баз и штурмов. Правительство Румаса/Турчина своим бездействием и имитацией адекватной экономической политики, сам А. Лукашенко со своими закидонами про то, что у нас созданы чуть ли не идеальные условия для инвесторов и предпринимателей, что у нас столько же свободы, как на Западе, ведут экономику страны, а с ней и наш суверенитет в руки Кремля. Под «мудрые» увещевания Михаила Мясниковича о необходимости промышленной кооперации в рамках союзного государства. Если принять во внимание о-очень близкие связи Мясниковича и Румаса, то можно заподозрить в наличии некого плана по трансформации формально независимой Республики Беларусь в некую новую субъектность.





Иначе зачем в такой спешке менять Конституцию?







