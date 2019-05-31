“Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного Суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим". Об этом 31 мая заявил Лукашенко, встречаясь с руководителями конституционных судов зарубежных государств.





Впервые на официальном уровне прозвучало, что в Конституцию не только могут быть внесены поправки, но принят совершенно новый Основной закон.

Что это означает?





“Белорусский партизан” побеседовал с доктором юридических наук, профессором, бывшим судьей Конституционного суда Михаилом Пастуховым.





- Мне кажется, сегодняшние заявления – повторение прошлого. Единственный акцент, заслуживающий внимания, состоит в том, что сегодня речь шла о возможности принятия новой Конституции. Раньше говорили о поправках в Конституцию, то почему-то сегодня вместе с поправками упоминалось словосочетание «новая Конституция».

Новая Конституция – все равно новая редакция Основного закона. В любом случае, если перераспределять полномочия органов власти, надо вносить поправки во многие статьи Конституции – в любом случае получается новая редакция, пакет поправок. То есть повторение сценария 1996 года, когда фактически была принята новая Конституция, потому что изменена система органов власти. Позже признали, что это была «настоящая», или новая редакция Конституции. Фактически тогда приняли новую Конституцию.

Сейчас может повториться старый сценарий.





- Власти пытаются повернуть процесс вспять?





- Дело в том, что в Беларуси трижды парламентские выборы сочетались с референдумом: в 1995, 1996 и 2004 годах. Нельзя исключать, что и сейчас референдум могут пристегнуть к парламентским выборам; правда, могут провести референдум и весной следующего года. Но практика такова, что проводить референдум отдельно могут и не решиться – лучше пристегнуть к парламентской кампании. Отдельный референдум вызовет большое обсуждение предложенных вопросов, а так – просто добавка к выборам. Подумаешь, пакет поправок к Конституции – не впервой.





- Последнее время Лукашенко зачастил разговорами про Конституцию, вам не кажется?





- Значит, припекает. Вопрос становится все более и более актуальным. И не только потому, что необходимо вносить какие-то поправки, а потому что давление со стороны России усиливается, а значит, надо найти дополнительные механизмы упрочения власти.





- Или учесть в новой Конституции интересы России?





- Такой вариант тоже нельзя исключить.

Но дело в том, что интересы России прежде всего проявляются в том, чтобы оживить позабытый за 20 лет договор о союзном государстве. Реанимировать его можно путем развития Конституционного акта о единении.

В любом случае поправки в Конституцию будут выноситься на референдум одним предложением: «Согласны ли вы с новой редакцией Конституции, предложенной первым президентом Беларуси? – и все. Смотри – пакет в приложении. Еще один возможный вопрос: «Согласны ли вы с принятием Конституционного акта союзного государства, который представляет дальнейшую интеграцию двух государств?».

Чтобы разбавить главную тему, власти могут также вынести вопрос об отмене смертной казни».

Главное – скрыть от общественности суть вносимых поправок. По мелочевке, я думаю, никаких поправок вносить не будут.





- Российский телеграм-канал сделал вброс, что Лукашенко еще зимой в Сочи предложено возглавить союзный Совбез…





- Такая должность всегда существует при президенте, при главе государства – назначаемая должность. Поэтому мне не верится в такое предложение. Совбез – совещательный орган при главе государства, главой которого можно назначить любого надежного человека.





Другое дело, если Лукашенко предложено стать главой правительства, которое тоже в любом случае будет зависеть от президента союзного государства. А более логичная, подходящая должность для России: главный президент и его помощник под названием «вице-президент».





- Чем дальше, тем сильнее Москва прижимает Лукашенко?





- Это чувствуется. И компенсация за загаженную нефть никак не решается, стараются всячески замять проблему, придерживают кредиты, обещанные ранее. Россия проводит жесткую политику, как в свое время говорил Медведев, «с принуждением к дальнейшей интеграции». Действительно ужесточение российской политики чувствуется. Даже на короткой встрече в Нур-Султане снова заявлено: давайте продвигать союзный проект. Якобы уже рабочая группа подготовила целый пакет предложений, которые, что печально, скрываются от общественности. Беларуси предлагается кот в мешке. Идет закулисная игра на уровне договоренностей между главами государств, что нехарактерно в отношениях современных государств.





- Пока Лукашенко не выполнит некий таинственный ультиматум, конфет из Кремля ему не видать?





- Совершенно точно. Похоже, Минску выставляются требования в обмен на экономические преференции.



