Жизнь на Восточной Стене

Андрей Стрижак, пишет Важную часть обсуждений посвятили ситуации в Витебской, Могилевской и Гомельской областях страны – регионам, граничащих с Россией. «Восточная граница: жизнь на Стене»: так, упоминая стражу, которая защищала мир живых от мира сил смерти в «Игре престолов», назвал свой доклад представитель профсоюза РЭП из Гомеля, пишет belsat.eu





Стрижак отметил: появилась сеть пророссийских сайтов, которые направлены именно на белорусские регионы и содержащие около 70% региональных новостей и 30% пропаганды, которая подрывает белорусскую государственность и национальную идентичность.





Антибелоруские пропагандисты пытаются завоевать влияние в региональных белорусских пабликах в социальных сетях, а Москва прямо или косвенно финансирует наполовину военные организации – «козаков» или ветеранов, как Союз военных моряков в Речице.

Дозорные на Стене

Противостоят попыткам информационной агрессии блогеры, независимые СМИ, НПО, профсоюзы, правозащитники. При этом восточнобелорусские местные власти, понимая свою слабость в гуманитарных вопросах, в последние годы иногда идут на сотрудничество с независимыми местными активистами.





«Разница с ситуацией в 2012-14 годах колоссальная, власти стали больше двигаться к людям», – отмечает Юрий Стукалов из Центра городских инициатив в Могилеве. Он также отмечает постепенную смену поколений чиновников: приходят люди с менее авторитарными, просоветскими или пророссийскими представлениями. Но и здесь отмечают, что в каждом районе все может быть очень индивидуально.





«Нет общебелорусской стратегии работы с регионами. Все зависит от конкретных людей. Каждый регион – отдельный мир», – заметил Юрий Стукалов.

Володя популярнее Саши

«Восток – дело тонкое, даже если это восток Беларуси», – пошутил Сергей Неровный, издатель газеты «Вольный город» из Кричева. Он отметил, что, с одной стороны, восточные регионы Беларуси подвержены экономической деградации и обнищанию, население уезжает из районов в большие города, в Минск или вообще в Россию или Польшу на работу.





Кроме того, по мнению Сергея Неровного, ослабляет позиции официального Минска склонность «кадрово наполнять регионы интернациональным мусором», то есть ставить на важные должности людей, которые не чувствуют личной связи с белорусской независимостью, которые готовы ее продать, если кто-то даст больше денег. Эти же люди регулярно становятся фигурантами коррупционных дел. На фоне экономической стагнации и бедности старые лозунги Александра Лукашенко при этом уже больше не действуют на людей, в результате чего популярнее него здесь президент России.





В то же время, как считает Сергей Неровный, местные власти, имея собственный идейный вакуум, стали больше прислушиваться к независимым силам.





«Заметно сократились контакты с российскими организациями… 9 мая редко когда увидишь георгиевскую ленту. Очевидно, что власти учатся, поэтому мы с вами не зря работаем», – подытожил эксперт.





Генерал Киприан Кондратович. Источник: Belarus Security Blog





30 мая в Минске независимый национальный аналитический проект «Belarus Security Blog» провел пятую ежегодную конференцию, посвященную памяти участника русско-японской и Первой мировой войн, министра обороны Белорусской Народной Республики, генерала от инфантерии Киприана Кондратовича.



