Россия ужесточает санкции против ЕС

Как подчеркнули в МИДе, это делается в ответ на аналогичные запреты со стороны ЕС, в основе которых лежат «бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников».





Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза.





В предыдущей версии списка, представленной в Брюссель в 2015 году, было 89 имен. В черных списках Евросоюза находятся 155 человек; таким образом, отмечает «Интерфакс», предположительно, список расширен почти вдвое.