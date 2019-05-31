Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Россия ужесточает санкции против ЕС

МИД РФ расширит список политиков Евросоюза, которым будет запрещен въезд в Россию, сообщается в заявлении дипломатического ведомства.

Как подчеркнули в МИДе, это делается в ответ на аналогичные запреты со стороны ЕС, в основе которых лежат «бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников». 

Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза.

В предыдущей версии списка, представленной в Брюссель в 2015 году, было 89 имен. В черных списках Евросоюза находятся 155 человек; таким образом, отмечает «Интерфакс», предположительно, список расширен почти вдвое.

Источник: meduza.io
16:57 31/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Приговор по делу о коррупции в Минлесхозе: 11 человек взяли под стражу в зале суда
Генпрокуратура даст оценку массовым задержаниям могилевских цыган
Захват заложников в Цюрихе: все погибли


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё