Россия ужесточает санкции против ЕС
МИД РФ расширит список политиков Евросоюза, которым будет запрещен въезд в Россию, сообщается в заявлении дипломатического ведомства.
Как подчеркнули в МИДе, это делается в ответ на аналогичные запреты со стороны ЕС, в основе которых лежат «бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников».
Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза.
В предыдущей версии списка, представленной в Брюссель в 2015 году, было 89 имен. В черных списках Евросоюза находятся 155 человек; таким образом, отмечает «Интерфакс», предположительно, список расширен почти вдвое.
Источник: meduza.io
16:57 31/05/2019