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Правда Игоря Азаренка

12 декабря 2011 года бывшему командующему ВВС и войсками ПВО Игорю Азаренку огласили приговор: 9 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Его лишили звания генерал-майора. "Марионетки, будьте вы прокляты!", – сказал тогда генерал своим судьям.

Правда Игоря Азаренка
Игорь Азаренок, архивное фото
Больше трех лет назад Игорь Азаренок вышел на свободу. 

Из колонии он написал более трехсот жалоб на приговор и обращений. Писал везде – в Генпрокуратуру, в Совет безопасности, в Администрацию президента, в Совет министров, в Следственный комитет России.

Но так и не написал прошение о помиловании на имя президента. Хотя ему советовали! "Написать прошение – значит, признать себя виновным".

Зато Игорь Азаренок написал письмо Александру Лукашенко. Игорь Павлович надеется, что президент, наконец, узнает правду о его деле, которое, кстати, слушалось в судебном заседании.

Бывший генерал до сих пор не опускает руки и верит, что рано или поздно докажет свою невиновность. И будет реабилитирован.

Кто такой?

Игорь Азаренок родился в 1962 году в Челябинске. Окончил военное училище, Военно–Воздушную академию имени Ю.А. Гагарина, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
В 2006 году был назначен командующим ВВС и войск ПВО.

За четыре дня до ареста в 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени "Кандидат военных наук".
Женат, двое детей, двое внуков.


Очевидное--невероятное

Так называет свою криминальную историю Игорь Азаренок.

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Игоря Азаренка подписал лично тогдашний министр внутренних дел Беларуси Анатолий Кулешов.

Азаренку ставили в вину, что друг привез ему деньги от российской вертолетной сервисной компании за то, что он подписал договоры о ремонте и модернизации вертолетов. Но, по словам экс-командующего ВВС, таких договоров в природе не могло быть. В Беларуси есть два своих авиаремонтных завода. 

Через два дня после задержания, 22 декабря 2012 года, министр внутренних дел Анатолий Кулешов переуточнил постановление о возбуждении дела. 

По его мнению, Азаренок получил деньги за благоприятное решение вопроса о заключении контракта между Министерством обороны и Челябинским радиозаводом "Полет" на изготовление и поставку посадочной радиомаячной группы. 

Хотя суммы, указанной в постановлении, при задержании так и не обнаружили – этих денег не было ни у самого Азаренка, ни у его бывшего одноклассника Андрея Машкауцана. Обоих, кстати, задержали в банке, где Машкауцан снимал деньги со своей карточки. 

По официальной версии, в начале марта 2008 года Азаренок встретился в Челябинске со своим школьным товарищем. Тот рассказал, что знаком с руководством местного радиозавода, и может поспособствовать заключению договоров с Министерством обороны Беларуси.

 В течение двух последующих лет Азаренок якобы лоббировал вопрос о включении закупки посадочной радиомаячной группы в предложения от ВВС и войск ПВО в проект государственного оборонного заказа. В 2010 году заказ на поставку посадочной радиомаячной группы включили в гособоронзаказ. 

Ничего криминального, кстати, в этом заказе не было. В Министерстве обороны подтверждали: в связи с расширением сети операторов сотовой связи, существовала проблема качества работы посадочной радиомаячной группы, которая обеспечивает безопасную посадку воздушных судов. 

И нужно было менять устаревшее оборудование на современное. Причем особенно острой эта проблема была для аэродрома "Мачулищи".

Некоторое время телефонные разговоры Игоря Азаренка контролировали спецслужбы. Генеральная прокуратура санкционировала прослушку в общей сложности на четыре месяца.

"Мы действительно по телефону обсуждали с другом финансовые вопросы, -- говорит Игорь Азаренок. -- У меня под Минском был участок, я планировал строиться, но денег не хватало. Хотел взять кредит, но товарищ предложил помочь. Сказал, когда сможешь – отдашь. 

После моей поездки в Челябинск мы периодически созванивались. Но это было элементарное бытовое обсуждение передачи денег, как он их мне привезет и как я буду ему их возвращать. Никакого криминала! Смысл наших разговоров цинично искажен в пользу обвинительной версии. И на их основе вынесен приговор…

Суд решил, что во время поездки в Челябинск в марте 2008 года я якобы договорился о взятке. В суде свидетели обращали внимание, что в сентябре 2008 года и в январе 2009 года я лично вычеркнул эту закупку. Странное поведение для взяточника!

Никто почему-то не придал значения, что челябинский завод "Полет" является единственным в мире, кто производит подобное оборудование. Зачем руководству завода было давать мне взятку, когда купить необходимое оборудование Министерство обороны Беларуси могло только у них и больше нигде?

Я, кстати, удивился, что суд сделали закрытым. Видимо, хотели скрыть вопиющие нестыковки. Лишь в одном томе дела были секретные страницы, и их можно было изучить в закрытом заседании, а остальной процесс сделать открытым. 

В чем секреты – не понятно: договор, за который якобы получена взятка – не секретный, закупаемое оборудование – тоже не секретное, да и завод – самый обычный…"

Слушали разговоры Азаренка и в следственном изоляторе на Володарского. Причем генеральная прокуратура санкционировала слуховой контроль генерала с сокамерниками аж на два месяца! И часть из этих камерных разговоров признана доказательствами по делу.

Материалы уголовного дела, касающиеся руководства Челябинского радиозавода "Полет", выделили в отдельное производство и направили российским следователям. 


Директор Челябинского завода "Полет" Евгений Никитин заявил, что белорусского генерала Игоря Азаренка никогда в жизни не видел…

"Позиция Военной коллегии Верховного суда Республики Беларусь не нашла объективного подтверждения, поскольку факт передачи взятки от сотрудников Челябинского радиозавода "Полет" какими-либо объективными доказательствами не подтвержден", – говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 7 октября 2015 года за подписью российского следователя.

А все сомнения в виновности обвиняемого -- толкуются в пользу обвиняемого.

Но в белорусской Генпрокуратуре считают иначе.

"Неустановление причастности конкретных должностных лиц ОАО "Челябинский радиозавод "Полет" к передаче денежных средств Азаренку не влияет на доказанность его вины в получении взятки", – ответил Азаренку замгенпрокурора Александр Архипов.

"Но если мне не давали взятку, то как я ее получил?!" – до сих пор не может понять Игорь Азаренок и обращает внимание на этот абсурд во всех своих жалобах.

Кстати, с бывшим заместителем генпрокурора Александром Архиповым, который летом 2014 года был приговорен военной коллегией Верховного суда к шести годам лишения свободы за превышение служебных полномочий и взятку, Игорь Азаренок встретился в колонии…

Большую часть наказания Игорь Азаренок отбывал в "Волчьих норах".

Игорь Азаренок, архивное фото

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Правда по уголовному делу бывшего командующего ВВС и войсками ПВО Игоря Азаренка

В декабре 2010 года Вам было доложено о получении взятки командующим ВВС и войсками ПВО И.П. Азаренком, далее Вы, вызвав к себе государственного секретаря Совета Безопасности и Министра обороны, сообщили им об этом. Сразу после этого я был арестован, в отношении меня было возбуждено уголовное дело.

12 декабря 2011 года приговором Военной коллегии Верховного Суда РБ я был осужден за получение взятки от российского предприятия ОАО "Челябинский радиозавод "Полет" (как указано в приговоре: "...с ОАО "Полет" на счета подставных (каких?) коммерческих структур были направлены денежные средства в сумме 1 400 000 российских рублей, которые были обналичены …..", и которые якобы являлись взяткой).

Как в ходе следствия, так и в суде, вину свою я не признал, считая, что приговор основан на предположениях. Взятку мне никто не давал. С целью восстановления справедливости неоднократно обжаловал приговор в Генеральную прокуратуру и Верховный Суд Беларуси.

В пересмотре дела мне было отказано.

Исходя из того, что в ходе следствия и в ходе суда не было установлено кто конкретно дал мне взятку (не мог же завод, где работают тысячи людей, дать взятку!) и как она была дана (через какие структуры, номера счетов, когда и т.д), я обратился в компетентные органы Российской Федерации с просьбой установить лиц, давших мне взятку, обстоятельства ее дачи и привлечь виновных к ответственности.

На протяжении 2011—2015 годов в России проведено более 10 доследственных проверок по факту дачи мне взятки российским предприятием (его представителями). Проверки проводились различными компетентными органами Российской Федерации: Следственным комитетом, Министерством внутренних дел, прокуратурой, Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации.

07 октября 2015 года Следственным комитетом РФ по результатам проверок принято окончательное решение и вынесен официальный документ – "Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела" в связи с отсутствием факта дачи взятки Игорю Павловичу Азаренку российским предприятием.

Прокуратура Челябинской области это решение признала законным и обоснованным.


Этот процессуальный документ, на основании действующей "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" между Беларусью и Россией, имеет доказательную силу официального документа на территории Беларуси.

Таким образом, взятку никто не давал, а я осужден за ее получение. 

И это не слова, а факт, подтвержденный законным документом!

Товарищ Президент Республики Беларусь!

Ваши законные и обоснованные требования по борьбе с коррупцией отдельные должностные лица, из-за карьеристских побуждений, трактуют в своих интересах и доводят их до абсурда. Тем самым они сознательно подрывают авторитет правоохранительной и судебной системы страны. По сути, такие беззакония, какие творят отдельные лица призванные блюсти законы, дискредитируют власть и Ваш авторитет лично.

И мое дело -- яркий тому пример.

Офицера Министерства обороны Беларуси, командующего ВВС, имеющего 13 государственных наград, более 30 лет отдавшего службе в Вооруженных Силах осудили на основании ничем не подтвержденных домыслов и предположений за получение взятки, которую, как выяснилось, никто и не давал (!).

При этом Вас осознано ввели в заблуждение, а по сути -- обманули.

Посмотрите приговор суд, в котором сделан вывод, что ОАО "Челябинский радиозавод "Полет" (именно завод, а не конкретные физические лица, как требует наш закон) перечислил мне денежные средства, в качестве взятки, без каких-либо доказательств этому (кто, как, когда?) и официальное постановление Следственного комитета России, где конкретно указано, что никто, никогда,  никакие денежные средства Азаренку, в качестве взятки, не перечислял и вообще ее никто не давал (!).

Как можно получить, то, что тебе не давали?! Это же абсурд! Но, оказывается, это возможно в нашей стране. И это ни слова, ни эмоции, а документально подтвержденный факт. 

Обращаясь к Вам, я считаю своим долгом довести до Вас правду по моему уголовному делу. 

Правду о том, как в угоду Вашим требованиям в вопросах борьбы с коррупцией правоохранительные органы фальсифицируют уголовные дела, как Генеральная прокуратура Беларуси якобы надзирает за соблюдением закона в ходе следствия и суда, как должностные лица Генеральной прокуратуры игнорируют требования международных договоров.

И все это ради того, чтобы показать свою значимость в Ваших глазах, доложить о якобы "громких" коррупционных делах, получить очередную звездочку на погоны. А затем, нарушая закон, скрывать от Вас правду.

Ни у кого из руководителей Генеральной прокуратуры и Верховного Суда РБ не хватает смелости, чувства долга доложить Вам правду и исправить судебную ошибку. Причина такого бездействия с их стороны состоит в элементарном страхе перед ответственностью  за принятые ранее незаконные решения по данному уголовному делу, за обман Вас, а теперь еще и за попытку сокрытия обмана Вас, как Президента РБ.

Я был и остаюсь военным человеком, никогда для себя ничего не просил и не прошу. Основная цель моего обращения – довести до Вас как Президента Республики Беларусь, Главнокомандующего Вооруженными Силами Беларуси правду о том, как судят подчиненных Вам генералов и как выполняют закон отдельные должностные лица правоохранительной и судебной систем.


Исходя из требований ст.127 Конституции Республики Беларусь, о том, что Генеральный прокурор подотчетен Вам, предлагаю обязать  Генерального прокурора предоставить Вам простую информацию: кто (конкретное физическое лицо) и как дал взятку бывшему командующему ВВС и войсками ПВО, и какие этому есть конкретные доказательства, а не общие слова, как это они привыкли докладывать…

И Вам тогда все станет ясно…

Игорь АЗАРЕНОК.

"Белорусский партизан"
15:07 31/05/2019
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