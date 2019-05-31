Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Oops! После замечания Кремля рейтинг Путина вырос с 31% до 72%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пересмотрел методику оценки доверия политикам и заменил открытый вопрос респондентам на закрытый. В результате рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину вырос с 31,7 до 72,3 процента


В первом варианте вопрос звучал так: «Кому из политиков вы доверяете?». В последнем исследовании он такой: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете … ?». В нем пять вариантов ответов: Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов.

«Теперь мы прямо интересуемся у респондентов, доверяют ли они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии», — объяснил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в комментарии РБК.

По его словам, центр изучения общественного мнения, меняя методику опроса, пошел навстречу «многочисленным пожеланиям журналистов и их читателей, слушателей». Прошлый вопрос якобы ставил в ступор респондентов, которые мало интересуются политикой, и они обычно затруднялись с ответом, нынешний — более понятный. Он подчеркнул, что ВЦИОМ оставит оба вопроса.

Что еще известно:

Замдиректора «Левада-Центра» Денис Волков отметил, что закрытый вопрос комфортнее для власти благодаря более высоким показателям доверия президенту.

«На открытый вопрос часть респондентов просто ничего не ответит, а тут жесткий выбор: «да/нет», — сказал он РБК. Эксперт предположил, что в таких условиях опрошенные более склонны к социально одобряемым ответам.

Почему это важно:

По изначальным данным ВЦИОМ, рейтинг доверия Путину начал падать с середины 2018 года, после объявления о проведении пенсионной реформы и повышении НДС. В конце мая он достиг минимума за последние 13 лет.

30 мая в Кремле выразили недоумение: почему рейтинг доверия Путину падает, а уровень электоральной поддержки растет, и потребовали разъяснения социологов.

Опросы, касающиеся одобрения Путина, также проводит «Левада-центр». Результаты их апрельского исследования об уровне электоральной поддержки показывали, что за Путина были готовы голосовать 55 процентов россиян — это на 15 процентов меньше, чем годом ранее.

31 мая вышел последний опрос, в котором говорится, что 66 процентов россиян одобряют работу президента, противоположное мнение у 33 процентов. Показатель одобрения получился на два процента выше, чем в первые три месяца года, однако в целом он невысокий по сравнению с прошлыми годами.

Источник: snob.ru
14:01 31/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Духовник патриарха Кирилла и Владимира Путина: кто он?
Россия спешит с союзной интеграцией. Кремль устал от политики Лукашенко
Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы мира


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё