Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Маски сброшены: Лукашенко заявил, что в Беларуси будет новая Конституция

Но новая Конституция нужна лишь в одном случае - в случае создания нового государства. Означает ли это, что нам пора готовиться к жизни в "союзном государстве"?

Маски сброшены: Лукашенко заявил, что в Беларуси будет новая Конституция
В ближайшее время в Беларуси будет новая Конституция или будут вноситься правки в действующую, заявил Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран. Лукашенко отметил, что в Беларуси думают о новом этапе в связи с изменениями, которые диктует сама жизнь. 

"Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим", - сказал Лукашенко.

При этом он уверен, что в Конституционном суде Беларуси работают исключительные профессионалы - практики, теоретики. "Отбираем каждого человека очень долго. Это люди, прошедшие жизнь, и знают, чего требует от нас сегодня народ", цитирует Лукашенко belta.by.

Напомним, впервые о планах поменять Конституцию Лукашенко заявил в конце 2016 года, вступая перед депутатами обеих палат парламента. Однако с тех пор тема изменения Конституции всплывала крайне редко, и ничего конткретного о том, что именно Лукашенко не устраивает в действующей Конституции, не сообщалось. 

И лишь в этом году разговоры об измении Конституции зазвучали уже настойчиво. Вначале на "Большом разговоре" 1 марта он рассказал, какие правки хотел бы в ней видеть:

"Ограничить полномочия президента. Нам придется усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную. Может, после серьезного анализа нужно будет что-то предпринять по избирательной системе: вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной".

Чуть позже в апреле, обращаясь с "посланием к народу и парламенту", Лукашенко также заявил о необходимости "корректировки" Основного закона, и, в частности, о том, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию с такими сильными президентскими полномочиями.

"Надо не властью делиться, надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти", - сказал тогда Лукашенко.

Однако ни тогда, ни ранее не говорилось о необходимости принятия новой Конституции, речь шла лишь о поправках в уже действующую. Сейчас же Лукашенко впервые заявил о том, что возможно принятие новой Конституции. 


Но необходимость в ней может возникнуть только в одном случае - в случае создания нового государства, например, некое российско-белорусское образование, о котором уже давно и настойчиво говорят в России.

Напомним, как раз на днях прозвучала информация о том, что белорусскому и российскому правительствам поручено подготовить предложения по "союзному государству" к 21 июня, после чего эти предложения должны быть рассмотрены Путиным и Лукашенко.

Не исключено, что заявление Лукашенко о новой Конституции, прозвучавшее именно сейчас, следует рассматривать как начало подготовки к сдаче страны. 

"Белорусский партизан"
13:16 31/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Лукашенко о демократии: Основное право человека - это покушать и одеться
Мнение: В Кремле процесс поглощения Беларуси уже считают свершившимся фактом
Россия спешит с союзной интеграцией. Кремль устал от политики Лукашенко


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё