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Сын Юрия Жадобина уже в новых погонах

Командир войсковой части 7434, которая базируется в Островце, недавно получил очередное звание.


Полковничьи погоны Виктору Жадобину, сыну экс-министра обороны, экс-главы КГБ Беларуси, экс-начальника Службы безопасности президента Юрия Жадобина вручали в торжественной обстановке, в зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой отечественной войны.

Кстати, в погонах не только сын Жадобина, но и дочь. Александра – капитан внутренней службы, работает юристконсультом в МЧС. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям работает и зять Юрия Жадобина – он возглавляет Минское областное управление.

Народная Воля
11:49 31/05/2019
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