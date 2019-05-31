Сын Юрия Жадобина уже в новых погонах
Командир войсковой части 7434, которая базируется в Островце, недавно получил очередное звание.
Полковничьи погоны Виктору Жадобину, сыну экс-министра обороны, экс-главы КГБ Беларуси, экс-начальника Службы безопасности президента Юрия Жадобина вручали в торжественной обстановке, в зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой отечественной войны.
Кстати, в погонах не только сын Жадобина, но и дочь. Александра – капитан внутренней службы, работает юристконсультом в МЧС. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям работает и зять Юрия Жадобина – он возглавляет Минское областное управление.
11:49 31/05/2019