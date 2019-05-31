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Бердымухамедов лично заехал за Медведевым в гостиницу на раритетной "Волге"и подарил щенка алабая

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который находится с визитом в Ашхабаде.
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Бердымухамедов сам был за рулем раритетной ГАЗ-21 «Волга», глава российского правительства сел на пассажирское кресло. Об этом пишет РИА Новости.

Вместе они совершили небольшую автомобильную прогулку по Ашхабаду. После этого Медведев и Бердымухамедов направились в президентскую резиденцию, где прошел рабочий завтрак.

Бердымухамедов также подарил премьер-министру России щенка породы пятнистый алабай.


Сообщается, что в качестве ответного подарка российский премьер преподнес Бердымухамедову раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении". 

Книга была издана в 1939 году к 15-летней годовщине образования Туркменской ССР и посвящена памятникам архитектуры средневековой Туркмении. В альбоме размещены описания памятников древнего Мерва и других.


"Белорусский партизан"
11:24 31/05/2019
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