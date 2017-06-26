Духовник патриарха Кирилла и Владимира Путина: кто он?

Новые детали о жизни президента РФ Владимира Путина узнали журналисты российского издания «Проект»





По некоторым данным Илий – это духовный наставник Путина. Их общение подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает старца провидцем, а также человеком, у которого много влиятельных знакомых.





Ранее в СМИ уже просачивалась информация о том, что в своей закрытой резиденции Илий проводит обряды экзорцизма, на которых присутствуют российские чиновники и, как минимум один раз был лично Владимир Путин. Тогда же Илий заявил, что «Путин послан России Господом».





«Даже когда приходишь к нему на личный разговор, он часто спрашивает: "А ты молишься за президента?"», — рассказывают о старце другие священники.





Так что же о нем известно? “Белорусский партизан” изучил общеизвестную информацию и мнения, чтобы разобраться, кто же этот таинственный духовник президента России?









Печоры, Афон, Переделкино





Родился Алексей Афанасьевич Ноздрин 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь, Орловской области, в семье крестьян. В 1949 окончил среднюю школу, потом пошёл в армию, где вступил в комсомол. Вернулся домой с четким пониманием, что пошёл против Бога и сжег свой комсомольский билет.





С 1955 по 1958 год учился в машиностроительном техникуме в Серпухове, а после окончания получил распределение на работу в город Камышин Волгоградской области. Позже поступил в Саратовскую семинарию, а после её закрытия перевелся в Ленинградскую духовную семинарию.





В Ленинградской духовной академии познакомился с нынешним патриархом Кириллом, который очень лестно о нём отзывается до сих пор.





С 1966 по 1976 год провёл в Псково-Печерском монастыре, а под влиянием книги о Силуане Афонском принял решение о поступлении в Пантелеимонов монастырь на Афоне. 3 марта 1976 года определением Священного синода он и был направлен нести иноческое послушание на Афоне.





Афон, что по-гречески значит Святая Гора — в системе административных районов называется «Автономное монашеское государство». Это самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей с 1312 года находится в непосредственной церковной юрисдикции Константинопольского Патриарха и является крупнейшим в мире средоточием православного монашества. Пантелеимонов монастырь является русским. Илий некоторое время даже исполнял обязанности духовника Пантелеимонова монастыря.





В 1989 году он был призван в Россию и направлен в качестве духовника в восстанавливаемую Оптину пустынь. Там настоятелем обители архимандритом Евлогием (Смирновым) был пострижен в великую схиму с именем Илий, в честь одного из мучеников Севастийских. Схима — это высшая монашеская степень, которая по церковным правилам требует от посвященного в нее выполнения суровых аскетических обетов.





После Поместного собора 2009 года был избран духовником своего сокурсника по Ленинградской духовной академии — новоизбранного патриарха Кирилла.





4 апреля 2010 года на Пасху в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве от патриарха Кирилла получил сан схиархимандрита. Это еще более суровое служение.





Сейчас Илий живет в Переделкине на территории Патриаршего подворья и ведёт инстаграм . Один из работников подворья рассказал «Проекту», что у старца в Переделкино есть охранник, а возят схиархимандрита на автомобиле Land Rover. По его словам, для встреч с высокопоставленными посетителями у старца в Переделкине есть несколько приватных помещений.





Кто такие старцы?





Православие — единственная христианская Церковь, в которой есть институт старчества. В одном из интервью московский священник и протоиерей Дмитрий Смирнов, выделяет четыре основных признака, по которым можно определить старца:





— Святость при жизни





— Послушание церковному начальству. Если «старец» не слушает ни епископа, ни патриарха, то это уже не и не старец вовсе, а раскольник.





— У этого человека должно быть богословское образование и он должен наизусть знать Священное Писание.





— Этот человек должен не просто иметь седую бороду и приличный возраст, но и обладать достаточным духовным опытом.





Спрос на встречи с “живым святым” огромный. Есть сайты, где предлагают поездки к старцу Илию, но уточняют, что цена “услуги” на время ожидания в очереди не распространяется. Вместе со спросом появляется множество лже-старцев, из-за обилия которых в современной православной церкви даже появился термин — «младостарчество».





Такие люди могут даже нанести вред прихожанам, которые обращаются к ним за помощью: например отменить необходимые лекарства, которые выписал лечащий врач, требуя, чтобы человек вместо докторов «уповал на помощь Божью».





На данный момент в РПЦ девять «признанных старцев».









Тёмные пятна в биографии





В 2017 году появилось сообщение , что Илий возглавлял «Миссионерскую экспедицию Русской Православной Церкви». В сообщении говорится, что «после службы прихожане ждали появления духоносного батюшки, которого уже сейчас величают старцем Земли Русской, чтобы прикоснуться к нему, подойти под его благословение».





Однако некоторые свидетельства православных верующих заставляют ,усомниться в «старчестве» и «духовной мудрости» схиархимандрита Илия. Есть много противников того, чтобы отца Илия называли старцем. И вот почему.





Старчество предполагает не только духовную опытность, но определенную духовную общность и преемственность. У Илия такой нет, ни с одним из старцев 70–90-х годов он близок не был.









Противоречивая информация и про пребывание отца Илия в Псково-Печерских монастырских стенах (с 1966 по 1976 год).





Один из прихожан РПЦ, который в 80-х работал в КГБ, утверждает: «В Оптину пустынь в конце 80-х отца Илия послали не просто так, а с определенным «заданием» – он должен был открыть там обитель и контролировать жизнь в ней под надзором церковных властей, которые были тесно связаны с КГБ и КПСС. Сам Илий лично не выполнял задание, зато проявлял потрясающее малодушие и соглашался с отцом Мелхиседеком (Артюхиным), который гнул линию партии».





Большинство преподобных и старцев эпохи СССР и даже после 1991 года в той или иной степени были гонимы, или властью, или своими же братьями, и нередко существовали в опале.





Но что касается Илия, то тут удивительный пример, когда старца, который публично выступает за антисоветизм и ровняет между собой католиков и православных, что последние называют ересью, «раскручивают» еще и сверху. Хотя тот, по сути, если не выступает против, то как минимум не поддерживает пропаганду нынешней российской власти.





«Самый модный старец» и духовники Путина





Когда Путин познакомился с Илием, неизвестно. Президент РФ и духовник патриарха встречались «несколько раз» и нерегулярно, подчеркнул в комментарии «Проекту» Песков.





В инстаграме старца Илия (83.4 тысячи подписчиков) опубликовано совместное фото с президентом на молебне в Благовещенском соборе, который проходил после инаугурации Путина 7 мая 2018 года.





Кроме того, как минимум дважды Илий и Владимир Путин созванивались: первый раз — 8 марта 2017 года, когда президент РФ поздравил старца с 85-летием — этот разговор показали в спецрепортаже к юбилею Илия орловского телеканала «Первый областной».





А второй — 7 октября 2018 года, когда Илий позвонил Путину, чтобы поздравить его с днем рождения — об этом сообщалось на сайте духовно-православного центра в Вятском Посаде. Однако, как несложно догадаться, не все телодвижения старцев и президентов попадают в СМИ.





Однако у Путина непростые отношения со своими духовниками. Ведь духовник - это учитель, а президент России в этом смысле ученик неблагодарный.





В мае 2012 года в Липецке Архимандрит Тихон (Шевкунов), которого некоторое время считали духовником Путина, вдруг высказал своё отношение к внутренней политике в России.





Он заявил, что в правлении последние 12 лет он уже не принимает участие, а просто наблюдает за расцветом коррупции, состоянием СМИ, отсутствием воспитания, за страшной деградацией культуры и общей запущенностью гуманитарной области.





Считается, что настоятель Сретенского монастыря, расположенного в самом центре Москвы — на Лубянке, в полукилометре от здания ФСБ, архимандрит Тихон был духовником Путина. На вопрос, как часто Владимир Владимирович бывал у него, Шевкунов не отвечает, ссылаясь, что такие вопросы надо адресовать самому Путину.





В мае 2018 года Тихона Шевкунова назначили митрополитом Псковским и Порховским. Кроме того, он стал настоятелем Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове и Псково-Печерского мужского монастыря, который в ноябре 2018 года посещал Путин.









Чем больше денег - тем ближе рай





Президент России постоянно ходит в церковь и часть граждан этому умиляется. Его обнимания и целования с батюшками, мощами и иконами, становятся чаще как раз в те моменты, когда решаются политически важные ситуации в стране, и многим это нравится. Но...





— Он ходит в храмы под охраной телохранителей, тем самым демонстрирует, что господу Богу свою охрану доверить не может.





— Делает это напоказ, под камеры и фотосъемки государственных журналистов. Но вера не нуждается в рекламе — она в душе.





— Не следует заповедям Христа, что заставляет усомниться в том, что он верующий в принципе





— Не соблюдает азы христианства вплоть до того, что даже крестится он не правильно. Это больше походит на «отмахивание от мух».





И вот это уже не нравится другой части верующих.





Как бы то ни было, бывший член КПСС, а сейчас президент России полностью поддерживает «Евангелие от Гундяева», суть которого в том, чем больше денег льется в РПЦ, тем ближе рай.



