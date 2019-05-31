Шуневич во главе МВД – скоро всё?

1. Выступление главы МВД в парламенте 23 мая, когда он отказался извиняться перед цыганской диаспорой за массовые задержания после гибели сотрудника ГАИ, по меркам белорусской номенклатуры получилось дерзким.





Шуневич не мог не догадываться, что в тот же день глава Администрации президента в Могилеве принесет извинения на встрече с цыганами (где ждали и министра). Кочанова очевидно выполняла поручение Лукашенко.





Получилось, что Шуневич вполне осознанно вступил в противоречие с главой государства, который посчитал извинения уместными.





2. Сам по себе резонанс вокруг гибели сотрудника ГАИ, когда страна несколько дней стояла на ушах, не понимая, что происходит, наверняка был исталкован главой государства как свидетельство «бардака» в МВД.





3. Действия МВД под руководством Шуневича раздражают Лукашенко весь последний год. Поводов было достаточно – попытка ввести в Минске ограничения на продажу спиртного, законопроект о противодействии домашнему насилию, освобождение коррупционеров за хорошее поведение («Шуневич выпускает их»), провалы хоккейного «Динамо».





В феврале Лукашенко призвал Следственный комитет работать «не так, как в милиции»: «Там кто-то что-то скажет, и пошел шум. Потом еще кто-то что-то скажет… Надо, чтобы была какая-то единая концепция у нас».





После этого произошел скандал с облавой на цыган и задержание российских туристов за фото со скульптурой городового.





4. Шуневич по белорусским меркам руководит МВД очень долго – 7 лет. За историю независимой Беларуси только Владимир Наумов работал министром внутренних дел дольше – 9 лет. Глава государства придерживается принципа довольно активной ротации кадров, поэтому вопрос о смене Шуневичем места работы созрел еще и по этой причине.





5. Пока видятся два возможных момента для смены главы МВД. Это может произойти или в ближайшие месяцы в связи с назначением нового руководства Совета Безопасности (Втюрин за решеткой, Зась пересаживается в кресло генсека ОДКБ) – и кадровых перестановок в целом в силовом блоке.





Или уже через год – чтобы не вносить ненужную сумятицу в головы силовиков перед президентскими выборами-2020.









6. Для гражданского общества с отставкой нынешнего министра вряд ли что-то изменится. Для многих Шуневич стал чуть ли не олицетворением зла, но уровнь репрессивности МВД при нем не выше, чем при его предшественниках.





Любой новый министр внутренних дел будет осозновать, что ему лучше проявить излишнюю твердость и даже жестокость, чем утратить контроль над ситуацией и быть за это отправленным в отставку. Ярким примером может служить судьба «усмирителя Минска» Игоря Евсеева, который и после ухода из МВД остался при высокой должности – помощника президента по Минской области.