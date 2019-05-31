



Безусловно, я согласен с тезисом Михалевича об опасности нахождения российских войск на территории Беларуси, но у меня такое ощущение, что российские войска на территории Беларуси уже есть.





Если судить по СМИ, на учения "Запад-2017" зашло одно количество войск, а вышло несколько меньшее количество войск.





Если говорить в целом, то я считаю, что процесс поглощения Беларуси Россией уже идет. Я думаю, что в Кремле это считают свершившимся фактом и сейчас просто пытаются выработать стратегию, как это сделать уже окончательно по факту. Либо прямое вторжение, либо свержение власти, либо новые подковерные интриги, либо как-то еще.





Сам Лукашенко этому противостоять не сможет. Это совершенно точно, потому что западной поддержки у него нет вообще никакой, а в Беларуси не то чтобы ждут Путина, но, по-моему, вполне готовы сменить Лукашенко на Владимира Владимировича.









Думаю, де-факто будет не Союзное государство, а уже новое государство. Какой-нибудь новый "Советский Союз 2.0". Это одна из стратегий Владимира Путина по решению проблемы потери власти в 2024 году.





Поэтому я думаю, что "Советский Союз 2.0" должен появиться не позже 2024 года.