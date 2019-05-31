План cоюзной интеграции: парламент, Конституция, единая валюта?

Судя по таинственности предложений по «интеграции», готовится сюрприз, чтобы провести все быстро, не дав раскачаться и одуматься народу. Постоянные речи о необходимости изменения Конституции готовят общественное мнение к тому, что, мол, менять ее надо. Интенсивно власти создают и ширму: пропорциональная система выборов, голосование для лиц, которые содержатся под стражей, делегирование части полномочий на нижние уровни и т.п. Суть же запланированных изменений не раскроют до времени Ч.





На мой взгляд, одно из рассматриваемых изменений – это ст. 136 Конституции: Национальный банк регулирует кредитные отношения, денежное обращение, определяет порядок расчетов и обладает исключительным правом эмиссии денег. Согласно ст. 13 Договора о создании Союзного государства, СГ имеет единую денежную единицу, эмиссия которой осуществляется исключительно единым эмиссионным центром. Судя по высказываниям А.Лукашенко и иным косвенным признакам россияне этот вопрос – единый эмиссионный центр – активно проталкивают. Единый центр – это серьезное ограничение в т.ч. и политической свободы государства (понятно, что россияне не допустят серьезного равенства для Беларуси в вопросах эмиссии в едином центре). Изменить эту статью Конституции, как и указанные вопросы избирательной системы, может и парламент без референдума.









Один нюанс – изменения Конституции парламентом не производятся в последние шесть месяцев полномочий Палаты представителей.





Вполне возможно, что россияне могли «предположить» такой план предвыборных кампаний – сначала парламент, потом президентские: мол, сначала новый парламент проводит изменения Конституции, а потом, по результатам, мы посмотрим, стоит ли вас, г-н А. Лукашенко, поддерживать на президентских выборах или, может, нужно снова заслать альтернативную политическую фигуру вроде М.Бабича и уже довести дело до конца в выборах, т.е. обеспечить некую гарантию от политического маневра А. Лукашенко. Конечно, маневр и в таком случае остается (например, провести изменения не парламентом, а через референдум, хоть Конституция того и не требует и др.), но более ограниченный.





Конечно, это один из вариантов происходящих событий, потому и нужно гражданскому обществу и СМИ вести широкую дискуссии как о вопросах изменения Конституции (не «ширме», а о основных для власти), так и об аспектах интеграции. Иначе – повторим 1995 и 1996 годы.