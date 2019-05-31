Литва избрала нового президента страны, которым стал 55-летний банкир Гитанас Науседа.





Что выбирали литовцы, голосуя за Науседу? Как изменятся отношения между Минском и Вильнюсом при новом президенте?





На вопросы Беларускай праўды ответил преподаватель Вильнюсского университета Витис Юрконис.





“Надо смириться, что Литва будет страной двух с половиной городов”

-Новым президентом Литвы стал Гитанас Науседа. За что проголосовали литовцы?





-Если коротко – за нового президента. Если спрашиваете, чем Науседа отличается от своего соперника Ингриды Шимоните, то, несмотря на то, что оба кандидата являются профессионалами в сфере экономики, Гитанас Науседа выглядел как непартийный кандидат; более того – мужчина, который апеллировал больше к жителям регионов и аудитории традиционных взглядов. Картинка, конечно, сложнее, но следовало бы выделить именно названные аспекты.





-Оправданы ли опасения, что правление Науседы приведет к еще большему расслоению на бедных и богатых в Литве?





-Такой вопрос могли бы придумать в Кремле… Может быть, кому-то хотелось бы развивать теории заговора, делая акцент на представителе банковского сектора. Но, честно говоря, его поддержка, особенно в первом туре выборов, держалась на регионах и лозунге государства всеобщего благосостояния. Можно с недоверием относиться к обещаниям, но надо также понимать, что президент Литвы не может единолично определять экономическую политику. Это раз.





Во-вторых, расслоение общества – проблема не одного года и не только Литвы, так оно есть, так и будет. Как говорил другой литовский экономист, надо уже смириться, что Литва будет страной двух с половиной городов. Вопрос заключается только в том, удастся ли новому президенту обратить на проблему серьезное (не популистское!) внимание правящей партии и принять устойчивые решения.





-Изменится ли внешнеполитический курс Литвы во главе с Гитанасом Науседой?





-Основные очертания внешней политики вряд ли изменятся, но Гитанас Науседа не тот кандидат, который реально силен во внешней политике. Многое зависит от того, кто будет у него в команде. Но администрация президента сама по себе не определяет полностью внешний курс, на то и существует разделение властей.





Интересно, что озвучен приоритет развития отношений с Польшей – это словно первый сигнал и возможность укреплять региональную политику. Но вопрос заключается и в том, как на это предложение отреагирует сама Варшава.









Без теорий заговора

-Стоит ли ожидать нормализации отношений между Вильнюсом и официальным Минском?





-Торговля вроде бы в нормальном состоянии. Туризм, возможно, и не на высоте, но тоже в хорошем положении. Гражданское общество бурлит, например, в Вильнюсе пройдет 8 Международный конгресс беларуских исследователей.





Что сегодня ненормальное? Атомная станция? Это претензии больше к Минску. «Дело 13 января», фигуранты которого прячутся от литовского правосудия на территории Беларуси? Опять же вопрос к Минску. Или есть желание увидеть встречу глав двух государств? Не из серии невозможного. Наверняка первой лакмусовой бумажкой может стать приглашение на высоком политическом уровне на перезахоронение Кастуся Калиновского осенью – посмотрим, как отреагируют в Минске. Но где гарантии, что наши попытки не закончатся точно так, как после 2009-2010 годов. На чем построить доверие, если на практике его нет?





-Камнем преткновения между Вильнюсом и Минском является Беларуская АЭС, которая строится в 50 километрах от столицы Литвы. Есть ли у нового президента Литвы план по урегулированию этой проблемы?





-Вопрос надо ставить иначе: есть ли план у беларуского президента? Не мы создали проблему – не нам ее и решать. Если Лукашенко не читал беларуского лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, может, стоит ему посмотреть новый сериал «Чернобыль», который только что выпустил HBO. Хотя часть фильма снималась в Вильнюсе, надеюсь, не появится никаких теорий заговора, что фильм – это пропаганда Литвы. Все опасения насчет небезопасности Островецкой АЭС ведь имеют очень трагический контекст. Я никак не пойму, почему проблемы, которые определяют будущее беларуского народа, кажутся обязанностью якобы только литовских властей.