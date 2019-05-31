В 2014 году посольство Беларуси переехало из Еревана в село Ариндж Котайской области, на участок рядом с особняком Гагика Царукяна, лидером партии «Процветающая Армения», пишет армянское издание «Платформа проверки фактов»









Несколько лет участок (5371 кв.м) и дом, где теперь расположено посольство, принадлежал Жевику Мкртчяну. В 2010 году две трети участка были проданы жителю Еревана Торосяну за 300 тысяч долларов, но в 2014 году он вернул купленную землю Мкртчяну в безвозмездное пользование. Как раз тогда правительство Армении рассматривало вопрос о предоставлении Беларуси разрешения на покупку участка.





В том же году разрешение было получено, и Беларусь приобрела у Мкртчяна участок с домом за 2 миллиона долларов. При этом общая кадастровая стоимость участка и строений была оценена в 95 тысяч долларов. Сегодня независимый эксперт оценил стоимость земли и дома в максимум 450 тысяч долларов.





Бывший владелец участка Мкртчян в 2010-2017 годах был гендиректором компании «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе», 55% акций которой принадлежат концерну Царукяна ООО «Мульти Групп», а остальная часть – четырем компаниям в составе концерна «Белгоспищепром». Издание полагает, что сделка между беларусским правительством и Мкртчяном по покупке участка наводит на мысль об отмывании денег.









Гагик Царукян, рядом с участком которого находится посольство, известен дружескими отношениями с Александром Лукашенко. Лукашенко был у него в гостях в мае 2013, присутствовал при освящении церкви, построенной на средства Царукяна, а также наградил его орденом Дружбы народов. В 2016 году Царукян подарил Николаю Лукашенко четырех южноафриканских львят.





В 2012 году принадлежащий Царукяну Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» и госпредприятие «Беларусторг», принадлежащее Управлению делами президента Беларуси, создали в Минске ООО «Армянский стандарт», которое занимается розливом армянского коньяка.





Журналистам издания не удалось взять комментарии у представителей беларусского посольства.