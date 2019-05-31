Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Посольство Беларуси в Армении оказалось замешанным в коррупционный скандал

За здание посольства беларусское правительство заплатило в несколько раз дороже его рыночной стоимости.

В 2014 году посольство Беларуси переехало из Еревана в село Ариндж Котайской области, на участок рядом с особняком Гагика Царукяна, лидером партии «Процветающая Армения», пишет армянское издание «Платформа проверки фактов».


Несколько лет участок (5371 кв.м) и дом, где теперь расположено посольство, принадлежал Жевику Мкртчяну. В 2010 году две трети участка были проданы жителю Еревана Торосяну за 300 тысяч долларов, но в 2014 году он вернул купленную землю Мкртчяну в безвозмездное пользование. Как раз тогда правительство Армении рассматривало вопрос о предоставлении Беларуси разрешения на покупку участка.

В том же году разрешение было получено, и Беларусь приобрела у Мкртчяна участок с домом за 2 миллиона долларов. При этом общая кадастровая стоимость участка и строений была оценена в 95 тысяч долларов. Сегодня независимый эксперт оценил стоимость земли и дома в максимум 450 тысяч долларов.

Бывший владелец участка Мкртчян в 2010-2017 годах был гендиректором компании «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе», 55% акций которой принадлежат концерну Царукяна ООО «Мульти Групп», а остальная часть – четырем компаниям в составе концерна «Белгоспищепром». Издание полагает, что сделка между беларусским правительством и Мкртчяном по покупке участка наводит на мысль об отмывании денег.


Гагик Царукян, рядом с участком которого находится посольство, известен дружескими отношениями с Александром Лукашенко. Лукашенко был у него в гостях в мае 2013, присутствовал при освящении церкви, построенной на средства Царукяна, а также наградил его орденом Дружбы народов. В 2016 году Царукян подарил Николаю Лукашенко четырех южноафриканских львят.

В 2012 году принадлежащий Царукяну Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» и госпредприятие «Беларусторг», принадлежащее Управлению делами президента Беларуси, создали в Минске ООО «Армянский стандарт», которое занимается розливом армянского коньяка.

Журналистам издания не удалось взять комментарии у представителей беларусского посольства.

09:05 31/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Экс-начальник угрозыска рассказал на суде в Гомеле, как «случайно» задешево купил квартиру у подозреваемого
Белорусское посольство в Армении оказалось в центре коррупционного скандала
Новый суд над трижды оправданным главным инженером МЗКТ - обвиняют во взятке $227 тысяч


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё