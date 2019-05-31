Кто возглавит Совбез Беларуси? Три вероятные кандидатуры по версии экспертов
Выбор нового госсекретаря Совета безопасности будет зависеть от того, какие цели поставит перед ним Лукашенко.
Нынешний руководитель Совбеза Беларуси Станислав Зась с 1 января следующего года станет генеральным секретарем ОДКБ. Кто его сменит?
Сивицкий: инерционный или трансформационный сценарий?
Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий отметил в комментарии UDF.BY, что выбор нового госсекретаря будет зависеть от того, какой сценарий будет реализован руководством страны в отношении Совета безопасности.
Согласно инерционному сценарию Совбез остается главным координирующим блоком управления всеми силовыми структурами.
В таком случае претендента, вероятно, подберут в соответствии со следующими характеристиками: выходец из структур Минобороны и Генштаба, выпускник факультета Генерального штаба Военной академии.
Первой такой кандидатурой выглядит начальник Генштаба-первый заместитель министра обороны Олег Белоконев. Генерал-майор имеет серьезную подготовку и прошел различные высшие ступени управления в Вооруженных силах.
Фото: mil.by
«В силу опыта и заслуг Белоконев может рассматриваться как один из вероятных претендентов на должность госсекретаря», – сказал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований.
Арсений Сивицкий также обратил внимание, что, согласно слухам, руководителем Совбеза может стать и командующий внутренними войсками-заместитель главы МВД Юрий Караев. Он также окончил факультет Генштаба Военной академии Беларуси.
Фото: minsknews.by
Согласно трансформационному сценарию изменится функционал самого Совета безопасности, в том числе, в связи с дискуссиями о необходимости реформы Конституции и перераспределения полномочий между различными ветвями власти. Совбезу могут придать новые функции – не только координацию силового блока, но, например, и координацию внутренней и внешней политики, отметил Сивицкий.
«В этом случае могут измениться требования к претенденту на должность госсекретаря. Им вполне может быть политическая фигура – некоторые СМИ и telegram-каналы называют кандидатуру Владимира Макея. При трансформационном сценарии такое возможно», – считает Сивицкий.
Фото: TUT.BY
Алесин: укрепление обороны или обеспечение стабильности в обществе?
Военный эксперт Александр Алесин также полагает, что выбор нового госсекретаря будет зависеть от поставленных перед Совбезом задач. Но видит ситуацию несколько по-другому.
Если ориентироваться на военные угрозы, то новым главой Совбеза должен стать кто-то из военных.
«Возможно начальник Генерального штаба Белоконев. Дирижировать таким оркестром как Совет безопасности он вполне может», – сказал Алесин.
При этом он добавил:
«На похоже, что Лукашенко не считает, что внешняя угроза со стороны НАТО является первостепенной. Мы видим это и по тому, что не растет военный бюджет – остается примерно на одном и том же уровне, танцует вокруг 1% ВВП».
Внутренние же вызовы связаны, прежде всего, с избирательными кампаниями – сначала парламентской, затем президентской.
«Это может принудить Лукашенко назначить человека из силового блока – МВД, КГБ. Резонно было бы предположить, что должность госсекретаря займет один из руководителей этих ведомств. С другой стороны Шуневич и Вакульчик уравновешивают друг друга – оба на постах по 7 лет. Накануне выборов нужно соблюдать тонкий баланс, чтобы ни одно из этих ведомств не получило сверхвлияния», – считает Алесин.
По этой причине эксперт склоняется к мысли, что руководитель страны примет соломоново решение – назначить госсекретарем или не первое лицо из этих ведомств, или человека, которому безгранично доверяет – например, из своей Службы безопасности.
«Подчеркну, что вопрос в том, какие задачи Лукашенко считает более важными, –укрепления обороны против внешнего потенциального врага или обеспечение стабильности в обществе во время предвыборных кампаний», – сказал Алесин.
Поротников: имя нового госсекретаря объявят в ближайшее время
Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников дал понять, что по его информации кандидатура нового госсекретаря Совета безопасности уже согласована.
Ждать с объявлением руководителя до 1 января 2020 года не будут: «Думаю, в ближайшее время огласят имя нового госсекретаря».
08:25 31/05/2019