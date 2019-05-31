Нынешний руководитель Совбеза Беларуси Станислав Зась с 1 января следующего года станет генеральным секретарем ОДКБ. Кто его сменит?





Сивицкий: инерционный или трансформационный сценарий?





Арсений Сивицкий отметил в комментарии Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследованийотметил в комментарии UDF.BY , что выбор нового госсекретаря будет зависеть от того, какой сценарий будет реализован руководством страны в отношении Совета безопасности.









Согласно инерционному сценарию Совбез остается главным координирующим блоком управления всеми силовыми структурами.





В таком случае претендента, вероятно, подберут в соответствии со следующими характеристиками: выходец из структур Минобороны и Генштаба, выпускник факультета Генерального штаба Военной академии.





Первой такой кандидатурой выглядит начальник Генштаба-первый заместитель министра обороны Олег Белоконев. Генерал-майор имеет серьезную подготовку и прошел различные высшие ступени управления в Вооруженных силах.





Фото: mil.by





«В силу опыта и заслуг Белоконев может рассматриваться как один из вероятных претендентов на должность госсекретаря», – сказал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований.





Арсений Сивицкий также обратил внимание, что, согласно слухам, руководителем Совбеза может стать и командующий внутренними войсками-заместитель главы МВД Юрий Караев. Он также окончил факультет Генштаба Военной академии Беларуси.





Фото: minsknews.by





Согласно трансформационному сценарию изменится функционал самого Совета безопасности, в том числе, в связи с дискуссиями о необходимости реформы Конституции и перераспределения полномочий между различными ветвями власти. Совбезу могут придать новые функции – не только координацию силового блока, но, например, и координацию внутренней и внешней политики, отметил Сивицкий.





«В этом случае могут измениться требования к претенденту на должность госсекретаря. Им вполне может быть политическая фигура – некоторые СМИ и telegram-каналы называют кандидатуру Владимира Макея. При трансформационном сценарии такое возможно», – считает Сивицкий.





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Алесин: укрепление обороны или обеспечение стабильности в обществе?





Военный эксперт Александр Алесин также полагает, что выбор нового госсекретаря будет зависеть от поставленных перед Совбезом задач. Но видит ситуацию несколько по-другому.





Если ориентироваться на военные угрозы, то новым главой Совбеза должен стать кто-то из военных.





«Возможно начальник Генерального штаба Белоконев. Дирижировать таким оркестром как Совет безопасности он вполне может», – сказал Алесин.





При этом он добавил:





«На похоже, что Лукашенко не считает, что внешняя угроза со стороны НАТО является первостепенной. Мы видим это и по тому, что не растет военный бюджет – остается примерно на одном и том же уровне, танцует вокруг 1% ВВП».









Внутренние же вызовы связаны, прежде всего, с избирательными кампаниями – сначала парламентской, затем президентской.





«Это может принудить Лукашенко назначить человека из силового блока – МВД, КГБ. Резонно было бы предположить, что должность госсекретаря займет один из руководителей этих ведомств. С другой стороны Шуневич и Вакульчик уравновешивают друг друга – оба на постах по 7 лет. Накануне выборов нужно соблюдать тонкий баланс, чтобы ни одно из этих ведомств не получило сверхвлияния», – считает Алесин.





По этой причине эксперт склоняется к мысли, что руководитель страны примет соломоново решение – назначить госсекретарем или не первое лицо из этих ведомств, или человека, которому безгранично доверяет – например, из своей Службы безопасности.





«Подчеркну, что вопрос в том, какие задачи Лукашенко считает более важными, –укрепления обороны против внешнего потенциального врага или обеспечение стабильности в обществе во время предвыборных кампаний», – сказал Алесин.





Поротников: имя нового госсекретаря объявят в ближайшее время





Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников дал понять, что по его информации кандидатура нового госсекретаря Совета безопасности уже согласована.





Ждать с объявлением руководителя до 1 января 2020 года не будут: «Думаю, в ближайшее время огласят имя нового госсекретаря».