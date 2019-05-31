— Снос даже стихийно возникших памятников, от слова «помнить», на месте массовых убийств воспринимаю очень болезненно, — отметил Алексей Венедиктов в интервью Радио Свобода . — И я считаю, что Лукашенко в данном случае совершил непростительную ошибку. Да, ошибку, но она непростительная ошибка. Таким образом люди солидаризируются с палачами, а не с жертвами. И это неправильно. Это абсолютно ошибочное решение белорусского правителя. Что ж он так?





— А вы когда-нибудь были в Куропатах?





— Да, но это было в доисторическом материализме.





— 14 лет назад или раньше?





— Раньше.





— Какие у вас были впечатления от мемориала?





— Я просто знал, что там было. Я к тому времени уже работал в архивах советских. Ну какие у меня впечатления? Понимаете, впечатления… Вот стоишь на этом месте и понимаешь, что там… соответственно, черепа.





— А об этом месте вы узнали самостоятельно или из той публикации, которая появилась в конце 80-х?





— Нет, я знал раньше, знал раньше, слушайте… Да это ж не было никогда особым секретом. Собственно говоря, Куропаты, это слово, не возникло в период перестройки. Это было известно раньше.





— Интересно. А как вы относитесь к ресторану? Возможно вы слышали про ресторан, который там построили с одной стороны. С другой стороны планируют построить национальный выставочный центр. Можно ли рядом с таким местом заниматься ресторанным бизнесом и выставками?





— Слушайте, ресторан на этом месте - это пошлость. Они бы еще в Освенциме построили ресторан, и было бы тоже ничего. Там же много туристов приезжает в Освенцим? Им же нужно где-то питаться? Вот такое было бы объяснение.