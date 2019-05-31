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Политолог: Позиция Беларуси для России лицемерна. Там понимают, что это все не по-настоящему

Политолог Андрей Егоров — о том, почему Россия больше не верит дружеским объятиям белорусских властей и какую угрозу нашей стране несет одновременное заигрывание и с Востоком, и с Западом.

— Российская экспансия продолжается, — отметил директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. на конференции «Беларусь и регион». — Эту политику Россия в отношении нас ведет с 2014 года. Это и информационная война, и наращивание инструментов мягкой силы через поддержку пророссийских общественных организаций, и активизация контактов с медиа, наращивание присутствия в соцсетях. Причем Россия сейчас настроена куда более решительно.

Кроме того, политолог напомнил, что Кремль уже предпринял попытку понижения статуса отношений, назначив Бабича спецпредставителем.

— Кремль хотел навязать разговор не напрямую с Путиным, а с представителем Путина, таким образом задав более низкий уровень этим отношений. Хотя не очень получилось, — отмечает Андрей Егоров. — Но мы также видим по истории с Бабичем, что со стороны России идет расширение контактов с белорусскими предприятиями, даже с некоторыми представителями из оппозиции, которые традиционно никогда не входили в круг отношений посольства. Остается открытым вопрос, играет ли Россия по отношению к Беларуси долгосрочную игру или это краткосрочный забег?

Между тем белорусские власти реагируют на такое поведение восточной соседки абсолютно стандартно. Они по-прежнему пытаются извлекать выгоду из отношений. Причем, как с Россией, так и с Европой. 

— Ситуационный нейтралитет для Беларуси — попытка продавать имидж за деньги, но ничего не делать в реальности. Нам важнее не быть, а казаться. Власти постоянно придумывают некие тезисы. Например, Беларусь – это миротворческая площадка, Беларусь – нейтральная страна, посредник в урегулировании региональных конфликтов, донор региональной стабильности... Главное — красивая форма. Но из всего этого возникает масса проблем. Потому что такая позиция для России лицемерна. Они понимают, что это все не по-настоящему.


Сегодня Беларусь продает разные мессенджеры, что на Восток, что на Запад.

— Конструкция состоит из верхней позиции, где мы утверждаем, что Беларусь занимает нейтральную позицию. И подводная часть, где России мы «в тайне» сообщаем: «Вы же понимаете, что на самом деле мы с вами», а Европе говорим, что с ней, «но вы же все понимаете». И каждому сообщается, что мы находимся под ужасным давлением: русским говорим, что с Запада, европейцам – что с России, которая хочет нас поглотить. И дальше следует вывод: помогите материально.

И эта схема действительно работает. Однако она опасна для Беларуси, уверен политолог.

—   Стратегически, если Россия готова играть в долгую, это не позволяет защитить нам белорусский суверенитет, — считает Андрей Егоров. — Именно поэтому нужно уже сейчас проводить реформы. Например, с Европы гораздо больше можно получить, если мы будем делать то, что реально. Например, начнем движение в ВТО. В любом случае единственный выход из этого состояния — укрепление суверенитета, но такими средствами, которые в реальности приводят к изменениям, но не являются раздражающими для России.

Источник: "Солидарность"
08:08 31/05/2019
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