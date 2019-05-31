В семье президента Таджикистана родился еще один Эмомали Рахмон





Это второй сын 31-летнего мэра Душанбе Рустама Эмомали. Его старшего сына зовут Анушервон. У президента Таджикистана всего 9 детей – 7 дочерей (Фируза, Озода, Тахмина, Парвина, Рухшона, Зарина и Фарзона) и 2 сына (Рустам и Сомон). Самой старшей из детей Эмомали Рахмон– Фирузе – 44 года, а самому младшему – Сомону – 20 лет.





Источники сайта "Ахбор” сообщили, что в последние дни семья президента Таджикистана увеличилась еще на два внука, родившиеся у одного из дочерей и у старшего сына президента.





Рустам Эмомали женился в июне 2009 года на племяннице покойного руководителя кондитерской фабрики "Ширин” Мустафо Давлатова. Семейство Давлатовых считается одной из влиятельных семей в стране.





У Рустами Эмомали, по полученной информации, трое детей – дочь и два сына. Старшего сына Рустами Эмомали зовут Анушервон, которому сразу после рождения подарили табун лощадей. Имя Анушервона несколько раз уже попал в заголовки новостей, благодаря победе его скакунов на скачках за Кубок столицы Таджикистана. Сам Рустами Эмомвали считается преемником нынешнего президента Таджикистана. Недавно отец официально представил его Владимиру Путину.