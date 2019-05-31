



Такое мнение высказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью "Настоящему времени".





Как отметил Венедиктова, российская элита считает, что Россия, Украина и Беларусь - это один народ, который в результате исторических событий оказался разделен. "Как Германия - Восточная и Западная. Это не просто прихоть президента Путина, а мнение большинства российской элиты", - добавил он.





"Поэтому история "глубокой интеграции" ускорилось. Поэтому разговоры между президентами стали более частыми и более напряженными", - сказал главред "Эха".





Венедиктов еще раз описал возможный сценарий объединения Беларуси и России в одно государство:





"Один из вариантов, я это знаю, - какая-то, как говорит премьер Медведев, глубокая интеграция с Беларусью, которая позволит создать новую систему управления, используя базу союзного государства. Условно: Путин - президент, Лукашенко - вице-президент. Но для этого необходимо принять массу новых конструкций, включая, по-видимому, с единой валютой. Такая возможность рассматривается, хотя она и маловероятна".









Венедиктов также считает, что решение о поддержке Кремлем кандидатуры Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года еще не принято: впереди еще будут продолжительные переговоры по этому вопросу, которые, как полагает главред "Эха" "будут длиться еще как минимум полгода".





"Надо понимать, что Путин очень прагматичный. И если он видит, что Лукашенко может обеспечить относительно спокойный транзит - значит, будет Лукашенко. Если он ляжет поперек этого транзита, то не обижайся, Александр Григорьевич. Но если нет никого другого, а все остальные тоже хуже, то будем работать с Лукашенко", - резюмировал эксперт.



