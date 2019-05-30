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В Минске прошёл санкционированный митинг за смягчение “наркотической” статьи

30 мая в Киевском сквере Минска проходит санкционированный митинг за декриминализацию и реформу “наркотической” статьи 328. Организаторами выступают “Материнское движение 328” и кампания “Legalize Belarus”, сообщает Еврорадио.

Организаторы подали заявку на 100 человек. Услуги скорой помощи, коммунальщиков и милиции обошлись в 900 рублей. Митинг проходит с 14-и до 16-и часов.

Одна из активисток “Материнского движения” Елена Кузьмина пришла в Киевский сквер в костюме “неустановленного лица”. Именно такая формулировка фигурирует во многих делах по статье 328 (мол, наркотики были куплены у неустановленного лица).

Родные осуждённых по “наркотической” статье выставляют возле фонтана в Киевском сквере обувь. По словам Кузьминой, это аллюзия на мемориал памяти о жертвах Холокоста на берегу Дуная.

“Отправляя наших детей на такие огромные сроки, государство отправляет их на смерть”, — говорит Кузьмина.

На митинге выступили матери, чьи дети осуждены по статье 328, в том числе те, кто подал в суд на МВД. Также с речью выступил активист Legalize Belarus Стас Шашок.

Сегодня в 11:00 возле парламента также собирались “Матери-328”. Там собралось около 50 человек, некоторые из них затем пришли на митинг.

“Мы собрали подписи за то, чтобы Палата представителей не затягивала с рассмотрением поправок в статью 328. Наше обращение передано в секретариат Совета министров”, — рассказала Лиана Шуба.

“Лучшим мамам привет”, — прозвучало из толпы. В 14.30 митинг начался. Выступили активистки Лариса Жигарь, Лиана Шуба и Татьяна Каневская.

Каневская отметила, что сразу не поверила в то, что митинг действительно разрешили. В речи она обратилась к министерству внутренних дел.

“Теперь ваши погоны — это ваше достоинство. Если вы 14-16-летнего подростка поймали для того, чтобы получить погоны, то поймите, что вы ломаете жизнь и себе, и детям. <…> Я буду баллотироваться в депутаты и мне очень 
нужна ваша поддержка”.


В конце митинга активисты зачитали резолюцию, в 16:00 митингующие разошлись.


21:57 30/05/2019
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