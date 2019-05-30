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Как фотошопят руководителей страны в Беларуси и в Казахстане

После визита Александра Лукашенко в Казахстан можно было заметить, что на официальных казахстанских фотографиях действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сильно обработан в фотошопе.

Встреча Александра Лукашенко и Касым-Жомарта Токаева / akorda.kz

После визита Александра Лукашенко в Казахстан можно было заметить, что на официальных казахстанских фотографиях действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сильно обработан в фотошопе. Ему сгладили морщины и убрали второй подбородок. А вот на фотографиях пресс-службы главы Беларуси все оставили как есть. Только качество фотографий сильно урезали.

И это не случайность. В начале месяца журналисты "Радио Свободная Европа" также заметили разницу в фотографиях от казахстанских изданий и от фотографов международных агентств.


18:20 30/05/2019
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