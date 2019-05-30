Владимир Семашко будет представлять Беларусь как заместитель премьер-министра страны в ходе деловых контактов с чиновниками и ведомствами России, а также органами "союзного государства".





еперь белорусский посол сможет вносить предложения, которые касаются непосредственно экономического сотрудничества с Москвой, правительству, другим органам власти, а также облисполкомам.





Помимо этого глава белорусской дипмиссии будет координировать работу госорганов, которые подчиняются правительству, а также представителей Беларуси в органах "союзного государства". Его указания будут для них обязательными для исполнения.





Владимир Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в "союзном государстве" и отношениях с Россией, сообщает пресс-служба Лукашенко.







