Канцлером Австрии стала женщина. Впервые в истории
Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн стала канцлером, сообщает Reuters.
Президент Австрии Александер Ван Дер Беллен сообщил, что принял решение назначить Бирляйн временным канцлером до досрочных выборов в парламент.
Напомним, ранее парламент Австрии объявил вотум недоверия правительству Курца.
На прошлой неделе СМИ распространили видео, где бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице обсуждает получение помощи на выборах с «русской миллионершей». Оказалось, что "миллионерша" была подставной. После скандала Штрахе ушел в отставку.
28 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил от должности и канцлера страны Курца. И.о. главы правительства был назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера.
Источник: gazeta.ru
16:19 30/05/2019