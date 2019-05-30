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Канцлером Австрии стала женщина. Впервые в истории

Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн стала канцлером, сообщает Reuters.

Президент Австрии Александер Ван Дер Беллен сообщил, что принял решение назначить Бирляйн временным канцлером до досрочных выборов в парламент.

Напомним, ранее парламент Австрии объявил вотум недоверия правительству Курца.

На прошлой неделе СМИ распространили видео, где бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице обсуждает получение помощи на выборах с «русской миллионершей». Оказалось, что "миллионерша" была подставной. После скандала Штрахе ушел в отставку.

28 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил от должности и канцлера страны Курца. И.о. главы правительства был назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера.

Источник: gazeta.ru
16:19 30/05/2019
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