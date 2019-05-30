Канцлером Австрии стала женщина. Впервые в истории

Президент Австрии Александер Ван Дер Беллен сообщил, что принял решение назначить Бирляйн временным канцлером до досрочных выборов в парламент.





Напомним, ранее парламент Австрии объявил вотум недоверия правительству Курца.





На прошлой неделе СМИ распространили видео, где бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице обсуждает получение помощи на выборах с «русской миллионершей». Оказалось, что "миллионерша" была подставной. После скандала Штрахе ушел в отставку.





28 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил от должности и канцлера страны Курца. И.о. главы правительства был назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера.