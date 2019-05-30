Как братья Гмызы проучили алчных молодечненских милиционеров

"Трудно поверить, но в Молодечно до сих пор продолжается эпопея с двухлетней давности "Маршем недармоедов", – пишет правозащитник. – Люди отсидели свои сутки в ИВС, добросовестно оплатили за свое содержание в изоляторе, спокойно продолжали свою жизнь.





И вдруг, через год после бурных весенних событий 2017 года им стали приходить исполнительные надписи от нотариуса об удовлетворении требований Молодечненского РОВД о взыскании с них задолженности по оплате стоимости питания в месте заключения.





Братья Гмызы вынуждены были обратиться к местным правозащитников ПЦ "Вясна", и началась тягомотина, которая продолжалась вплоть до нынешних майских дней. Ребята начали оспаривать эту несправедливость, носили судебным исполнителям квитанции об оплате, писали заявления в прокуратуру, наконец обратились в районный суд с жалобой на действия Молодечненского РОВД".





И только через суд, который состоялся 22 мая, братьям Гмызам удалось восстановить справедливость.









Судья суда Молодечненского района Игорь Гаранович, изучив все материалы, признал недействительным исполнительную надпись нотариуса Минской областной нотариальной округа Зои Калиновской от 3 апреля 2018 года, а на ответчика – Молодечненский РОВД – "повесил" судебные издержки.