Познер: Только русские хотят восстановить СССР

Один из читателей сайта Познера спросил у него, как он относится к появившейся в России петиции с требованием расследовать события "незаконной ликвидации СССР" в 1991 году.

Этот документ, среди прочих подписали Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, а также тысячи россиян.





– Вы всегда реагировали на произвол власти по отношению к народу, и у меня в связи с этим вопрос: как вы относитесь к инициативе граждан спустя 28 лет все-таки заставить судебную систему и власти провести расследование 90-го года, дать этому правовую оценку и отменить незаконно принятые нормативно-правовые акты. И главное, расследовать события незаконной ликвидации СССР в 1991 году.





Поддержите ли вы такую инициативу народа или нет? Подпишете или нет?









Владимир Познер: Когда речь идет о народе, а это порядка ста пятидесяти миллионов человек в нашей стране, я чрезвычайно осторожно отвечаю на такие вопросы. Говорят «народ хочет», а откуда вы знаете, что народ хочет? Ваши приятели хотят, группа людей – это народ?





Отвечая на ваш вопрос о петиции. Я не поддерживаю и не подпишу. Я считаю, что Советский Союз – это было абсолютно искусственное образование.





Как показывает опыт, республики не хотели быть в Советском Союзе и не желают вернуться, это мы знаем точно. Единственные, которые хотят восстановить Советский Союз, – это русские, потому что они были во главе. Как только получилось быть независимыми, все выбрали независимость.





Это была империя, царская империя, но с другим названием.... В конце концов произошло то, что не могло не произойти, все большие империи в конце концов распадаются. Еще хорошо, что это все произошло без гражданской войны, без большой крови.