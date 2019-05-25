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Познер: Только русские хотят восстановить СССР

Телеведущий Владимир Познер считает, что Советский Союз был абсолютно искусственным образованием и ни одна из бывших республик, кроме России, не хочет туда вернуться.

Один из читателей сайта Познера спросил у него, как он относится к появившейся в России петиции с требованием расследовать события "незаконной ликвидации СССР" в 1991 году. 

Этот документ, среди прочих подписали Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, а также тысячи россиян.

– Вы всегда реагировали на произвол власти по отношению к народу, и у меня в связи с этим вопрос: как вы относитесь к инициативе граждан спустя 28 лет все-таки заставить судебную систему и власти провести расследование 90-го года, дать этому правовую оценку и отменить незаконно принятые нормативно-правовые акты. И главное, расследовать события незаконной ликвидации СССР в 1991 году.

Поддержите ли вы такую инициативу народа или нет? Подпишете или нет?


Владимир Познер: Когда речь идет о народе, а это порядка ста пятидесяти миллионов человек в нашей стране, я чрезвычайно осторожно отвечаю на такие вопросы. Говорят «народ хочет», а откуда вы знаете, что народ хочет? Ваши приятели хотят, группа людей – это народ?

Отвечая на ваш вопрос о петиции. Я не поддерживаю и не подпишу. Я считаю, что Советский Союз – это было абсолютно искусственное образование.

Как показывает опыт, республики не хотели быть в Советском Союзе и не желают вернуться, это мы знаем точно. Единственные, которые хотят восстановить Советский Союз, – это русские, потому что они были во главе. Как только получилось быть независимыми, все выбрали независимость.

Это была империя, царская империя, но с другим названием.... В конце концов произошло то, что не могло не произойти, все большие империи в конце концов распадаются. Еще хорошо, что это все произошло без гражданской войны, без большой крови.

15:33 30/05/2019
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