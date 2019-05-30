







«Мы ждем какого-то анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируются эти данные: как может падать уровень доверия, но расти электоральный рейтинг. Это сложный анализ, мы надеемся, что со временем он появится», — объяснил Песков.





Напомним, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 24 мая отчитался, что всего 31,7 процента россиян доверяет Путину — это минимальный показатель с января 2006 года. При этом деятельность президента одобрили 65,8 процента участников опроса.





После публикации результатов опроса в СМИ глава ВЦИОМ Валерий Федоров уточнил, что низкий рейтинг доверия связан с тем, что падает частота упоминаний Путина в списке политиков, кому доверяют россияне.





Он отметил, что она падает у большинства других политиков, и пообещал объяснить это падение в следующем отчете.





Что важно знать:

Песков заявил, что у Путина растет уровень электоральной поддержки, однако результаты апрельского исследования «Левада центра» показывают, что он наоборот упал. В апреле за Путина были готовы голосовать 55 процентов россиян — это на 15 процентов меньше, чем годом ранее.



