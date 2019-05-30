"Чернобыльский шлях-2019": количество оштрафованных растет
Активист "Молодого фронта" и участник "Чернобыльского шляха-2019" Иван Мирончик получил постановление суда Центрального района Минска от привлечении его к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 базовых величин (510 рублей). 24 мая такое решение вынесла судья Виктория Шабуня.
В этот же самый день Шабуня наказала штрафом рекламистку Юлию Ляшкевич и также за участие в несанкционированном шествии 26 апреля.
Всего же к административной ответственности за нарушение статьи 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) привлечено около десяти граждан. Среди них - Валерий Рябцев, Татьяна Баррель, Алексей Дробышевский, Дмитрий Кучук, Виталий Тригубов, Сергей Чалый.
Кстати, на странице в фейсбуке Дениса Урбановича сообщается, что суды за участие в "Чернобыльском шляхе" также прошли над ним самим, а также над Сергеем Тарасенко.
Результаты - неизвестны, поскольку постановления с судебными решениями они не получали, а на суде не присутствовали.
Источник: spring96.org
13:19 30/05/2019
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