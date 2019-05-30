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Сербская карта на глобусе Беларуси

Появление в лентах мировых новостей темы обострения ситуации между Косово и Сербией, напомнило европейцам о существовании потенциальной пороховой бочки, способной снова взорвать Европу.

Сербская карта на глобусе Беларуси
Президент Сербии Александр Вучич и Александр Лукашенко, архивное фото
И готовность вмешаться  с помощью такого инструмента для обеспечения безопасности, как миссия НАТО с мандатом, предоставленным резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, вовсе не вселяет твердой уверенности в том, что возникшей ситуации не позволят разрастись до очередной войны на Балканах. Со всеми возможными негативными последствиями для остальных стран-членов ОБСЕ. 

Как известно, эта Организация уже не отвечает современным угрозам и вызовам. В европейских и иных столицах доминируют мнения, что после аннексии Крыма стала очевидной необходимость кардинального реформирования ОБСЕ. Сегодня эффективность организации парализует принцип консенсуса.

Россия и такие ее союзники как Беларусь дружно выступают за сохранение этого принципа, позволяющего хоть одной, хоть нескольким странам блокировать в ОБСЕ все и вся. Вполне вероятно, что ОБСЕ, ЕС, НАТО и некоторым другим паневропейским структурам, странам, небезразличным к ситуации на Балканах, придется пережить очередной кризис.


На карте Европы появится белорусская ОДКБ?

С учетом особого интереса России к данному региону, вполне логичным представляется ее стремление активизировать и такую Организацию, как ОДКБ, где известную активность проявляет ее западный форпост Беларусь. 

Следует напомнить, что с 2020 года начинается белорусское председательство в ОДКБ с белорусским генералом в ранге генерального секретаря. По некоторым данным, ожидается активизация миротворческой роли ОДКБ через ООН, которая также переживает не лучшие времена. Пожалуй, Беларусь наряду с Россией сегодня довольно заметно присутствует в Сербии, считая ее надежным партнером ОДКБ. 

Теперь можно увидеть даже информацию о мероприятиях ОДКБ в Белграде. Обмен визитами на высших и высоких уровнях с Москвой и Минском никого уже не удивляет. Известно, что уже не один года Сербия участвует в совместных военных учениях на территории той или иной страны-члена ОДКБ. 

В 2013 г. Сербия получила статус государства-наблюдателя при парламентской ассамблее ОДКБ. Но наиболее реальным и важным фактором стало военное сотрудничество между Белградом и Минском. Событием в двусторонних отношениях стало открытие в Минске офиса военного атташе Сербии.

В ожиданиях визита в Белград

Не так давно в Минске снова напомнили о планах Лукашенко нанести очередной визит в Белград. В свете нынешней ситуации появление руководителя Беларуси в данном регионе может представлять определенный интерес для различных сторон. 

Невольно вспоминается, как в прошлом году среди гостей мероприятия под эгидой Мюнхенской конференции появились не только представители сербского правительства, но и лидер косоваров Хашим Тачи. И это при том, что ни Беларусь, ни Россия Республику Косово не признали. 

Появление в Минске президента Тачи вызвало немало слухов и предположений о возможных посреднических услугах Минска с миротворческой перспективой. 

Напомним, что незадолго до появления Хашима Тачи Минск посетил и спецпредставитель сербского президента, глава МВД, который лично Лукашенко передал официальное приглашение посетить Белград. Гость также подробно информировал Лукашенко о тогдашней ситуации в частично признанной республикой косоваров, где на севере существуют сербские анклавы. 

Вряд ли стоит сомневаться, что интерес белорусского правителя как-то ослаб к сербским проблемам. Но не ослаб интерес России. Новизной поведения Кремля в балканской ситуации можно считать появившуюся критику в адрес главы российского МИД Лаврова за якобы склонность к излишним компромиссам по косовской проблеме. Ведь сегодня внешнюю политику Кремля «двигают» не во внешнеполитическом, а в оборонном ведомстве. Сирия тому пример.


Минские архистратеги на марше

В связи с нарастающей напряженностью на севере Косово, во властных кабинетах Белграда и Кремля стали появляться "памятные записки-рекомендации" о вариантах миротворческих операций в этом регионе. По задумке, инициировать процесс должны некие обращения сербской общественности о защите собратьев на севере Косово. 

Такая форма приглашения должна позволить игнорировать мандат ООН. Примерно так, как это случилось с просьбой Дамаска к Москве о помощи. Авторы таких "записок" уверяют, что официальный Белград уступит давлению своей общественности и примет… российских миротворцев. Возможно, и некий миротворческий контингент ОДКБ, дотируемый Россией. 

Очевидно, что минскими, евразийскими архистратегами навязывается еще одна тема для Европы, НАТО, ЕС. И она должна стать заметной  во время официального визита белорусского руководителя в Белград. 

Как отмечают некоторые наблюдатели, сегодня у Беларуси накопилось столько трудноразрешимых проблем, во многом лежащих в русле отношений с Кремлем, где «башни» шалят, что выводить их уже надо на внешний уровень.

Поэтому Лукашенко и Путин могут решиться на совместную  «миротворческую» активность в защиту братской Сербии. Глядишь, и электораты свои получится сплотить, задурить накануне грядущих электоральных кампаний в своих странах.

Политобозреватель Роман Яковлевский специально для «Белорусского партизана»
12:57 30/05/2019
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