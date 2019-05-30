Заико: Для Лукашенко и президент, и канцлер Германии - мелкие фигуры





Законно ли решение суда? Ждать ли нового этапа национализации по принципу «именем революции»? Почему крупный бизнес в Беларуси позволяет с собой так поступать? На вопросы Сharter97.org отвечает руководителю аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:





- Начнем с того, что минское «Димано» - это спортивное общество, которое находится под контролем КГБ и МВД. Никогда Чиж им не владел. Разве можно владеть «спортивным обществом КГБ»? Ему просто поручили оплачивать счета и содержать «гордость страны». Часть денег, которые он перекачивал себе, отдавал этому обществу. Совершенно нормальная белорусская процедура.





Если кто-то считает, что он был собственником «Динамо», то это человек, незнающий белорусской политической практики. Повторюсь, «Динамо» - это НКВД, КГБ, МВД, какие «чижы»? Он утратил доверие, поэтому все - отдыхает.





- В Гражданском кодексе есть срок оспаривания приватизационной сделки — это 10 лет. В этот раз сделка была совершена аж 20 лет назад. Получается, в случае с «Динамо» закон не работает?





- Тут нет ничего странного. Лукашенко считает себя выше закона. С ним может спорить только подполковник КГБ из Кремля. Остальные же «коммунарки», «чижы», «воробьи» просто, по его мнению, крутятся под ногами. Охота на "пернатых" - любимое занятие Лукашенко.





Какой здесь Гражданский или Уголовный кодекс? Знаете, многие сейчас идут учиться на специальность - правоведение, но они не понимают, что сегодня в Беларуси нет ни права, ни ведения. Что-то сделать по звонку кого-то — это да.





В общем, для меня в истории с Чижом нет никаких неожиданностей. Попробовал «Динамо», проштрафился и ему тоже сделали «динамо».





- Выходит, что никто из бизнесменов не застрахован от ситуации, в которую попал Чиж. Его не спасла даже уборка картошки на участке Лукашенко...





- Есть же даже такой анекдот: сначала сажают картошку, а потом того, кто ее сажал. Чижа уже брали в заложники. В 2016 году он провел полгода в СИЗО КГБ.





Если кто-то считает его близким с Лукашенко, то, знаете, у белорусского правителя близких людей нет. Он считает, что не может ни с кем сравниться. Для него президент США Дональд Трамп или канцлер Германии Ангела Меркель — мелкие фигуры.





Для Лукашенко отправить Чижа или другого человека куда-нибудь подальше - это вопрос 15-ти минут, но Чиж знал, куда шел. У него, кстати, была одна такая странная деталь, касающаяся непонимания психологии Лукашенко. Я как-то выступал на крупном форуме ассоциации предпринимателей и сказал, что белорусские бизнесмены какие-то странные.





Например, Чиж построил в Минске дом на набережной и квартиры верхних этажей выше, чем кабинет Лукашенко. Сущая глупость. Я говорил лет пять назад, что так нельзя делать. Какой-то предприниматель, вшивая блоха, по мнению сами знаете кого, построил дом, где можно быть выше, чем сам Лукашенко, а потом его и посадили.





Еще одна интересная вещь, касающаяся психологии Александра Григорьевича. Как-то в Беларуси стали часто давать прогнозы погоды. Делал их молодой человек по фамилии Рябов. Я смотрю, один день его показывают - минут 5 говорит, второй день - 10. Я тогда сказал, что этот парень мне не нравится, его показывают, как Лукашенко, каждый день. Так и случилось, его уволили с работы.





Правда, какие-то дураки взяли его, вроде, на ОНТ, но они не понимают реалии белорусской политики, психологии Лукашенко.





В общем, «отчижелся» Чиж.





- Если серьезный инвестор хочет придти в Беларусь, то он анализирует инвестиционный климат в стране, политическую ситуацию. По вашему мнению, как наша страна выглядит в глазах инвесторов?





- Да никак. Сейчас она никому не нужна. Нужно мифы про зарубежные инвестиции отправить на помойку. В лучшие года иностранные инвестиции были на уровне 12-14 процентов. Сейчас 3-4 процента из общих инвестиций.





Властям никаких иностранных инвестиций здесь не надо. Надо сначала распилить собственность, чтобы заводики взяли дети премьеров, министров, секретарей разных. Не нужны им иностранные инвестиции, ни в коем случае. Они считают, что гнать их нужно, а дураков не только гонят, но и сажают. Например, посадили такого «австрийского инвестора» с пронзительной «немецкой фамилией» - Муравьев. Что здесь обсуждать?





Я когда встречаюсь с иностранными банкирами, бизнесменами, то говорю, что никаких иллюзий. Гуляйте свободно.









- Почему крупный бизнес позволяет такое отношение к себе, не отвечая властям на рейдерские захваты?





- Экономические, финансовые, политические элиты должны взаимодействовать, поддерживать друг друга, быть в диалоге и сотрудничестве. В Беларуси этого нет, поэтому любого бизнесмена можно раздавить. Они просто пока еще не идентифицировали себя, как элиту. Например, Чиж состояние заработал под крышей какого-то чиновника. Поэтому их и сажают. Неужели у кого-то дрогнет рука?





Помню, успел убежать из Беларуси в Польшу крупный бизнесмен Александр Пупейко. Он ничем не отличился, но его хотели через Интерпол сюда опять вернуть. Ко мне домой приезжала его сотрудница и просила, чтобы я подписал письмо в защиту Пупейко. Я подписал, а потом в разговоре с Нобелевским лауреатом, писательницей Светланой Алексиевич выяснилось вот что. К ней тоже приезжали, но она отказала.





Как-то они с писателем Василией Быковым ходили к этому бизнесмену, просили помочь с изданием книг, а он пожалел средств. Нобелевский комитет не пожалел, вручил премию Светлане, а белорус пожалел.





Вот вам и очень наглядный пример. Пупейко отказал в помощи нашим писателям, которая была равна стоимости колес к его джипу. Кто после такого его поддержит? Никто.





Я считаю, что белорусским бизнесменам еще многое нужно понять и дорасти до этой роли. Сейчас их жалеть нечего. Кто о них хорошо сейчас может сказать? О каком белорусском крупном предпринимателе кто-то из ученых или писателей скажет доброе слово? О «пернатых»? Нет. О других — тоже нет. Поэтому чего их жалеть-то. Будет новая элита.