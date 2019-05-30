Напомним, что в последнем послании народу и Национальному собранию Лукашенко заявил:





— Продумывая на перспективу направления развития страны, можем говорить о подготовке изменений в Основной Закон… Придет время, мы вместе с вами сядем «за парту», возьмем ручки и начнем писать наш Основной Закон. Он будет во многом обновлен. И этот Закон не то что создаст новую какую‑то политическую структуру и прочее. Он будет продолжением того, что мы с вами сделали.





Пока конкретные предложения есть только у главы ЦИК Лидии Ермошиной. Авторы действующей Конституции в той или иной степени высказывают скептицизм.





Так, профессор Михаил Чудаков, подчеркнул, что нынешний Основной Закон — «документ мирового класса, которым мы можем гордиться». Но это не исключает внесения в него корректив. Вопрос лишь в том, как это делать, каким путем идти. Для примера ученый привел конституционный опыт Польши, где в свое время были три так называемые малые Конституции. Их можно назвать временными или переходными. Сути дела это не меняет. Они нужны для того, чтобы обкатать на практике те или иные новшества. А если что‑то пойдет не так, документ временного характера легче отменить либо изменить.





Таким образом, предложение Чудакова – придумать что-нибудь временное. Напомним, что в 1996 году изменений в Конституцию, благодаря которым Александр Лукашенко получил безраздельную власть в стране, тоже вносились как временные. Но вот уже более 20 лет он упорно держится про эти полномочия и про «временность» не вспоминает.









Многолетний председатель Конституционного суда, а ныне – заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ Григорий Василевич вообще призвал не спешить с корректировкой Основного Закона.





— В большинстве своем текст Конституции сегодня не препятствует решению того или иного вопроса. Например, выборы по пропорциональной системе можно опробовать на областном уровне, – считает Василевич.





Более того, в словах Василевича можно проследить намек на то, что написать Конституции и реализовать ее положения на практике – это не одно и то же. «От того, что мы пропишем ту или иную новацию в Основном Законе, вряд ли будет нам счастье», — резюмировал Григорий Василевич. И тут с ним нельзя не согласиться. Те же выборы, по Конституции, должны быть cвободными и демократичными, суды – независимыми, права и свободы граждан – реальными, а не на бумаге. Но увы…





И только глава ЦИК, заслуженный юрист Лидия Ермошина, как зайчик-энерджайзер, всегда гото ткликнуться на предложение своего главного шефа.





Глава Центризбиркома предложила обсудить корректировку статьи 64, где ограничивается право на участие в голосовании лиц, находящихся под стражей до приговора суда.





— За это нас, кстати, совершенно обоснованно критикует ОБСЕ, поскольку ограничивается избирательное право указанных граждан, которые до приговора суда являются формально невиновными, – вдруг услышала замечания ОБСЕ Лидия Ермошина.









По ее мнению, не соответствуют современным реалиям положения статьи 69, определяющие право выдвигать кандидатов трудовыми коллективами. Дело в том, что в законодательстве отсутствует даже правовое понятие трудового коллектива. Субъекты хозяйствования имеют разную структуру трудовых отношений. И сохранение в Конституции данного положения выглядит анахронизмом.





Глава ЦИК также полагает, что количество подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты можно сократить. Она пояснила, что в 1990‑е годы, когда писалась действующая Конституция, население с энтузиазмом относилось к возможности поставить свою подпись (это была новинка, она появилась в перестроечные годы), что собрать и 100 тысяч, и 200 тысяч подписей ни для кого не представляло проблемы.





— Сегодня 100 тысяч подписей, честно говоря, многовато, — считает Лидия Ермошина. — Наверное, надо переходить к той норме, которую используют некоторые наши партнеры (в частности Казахстан), — один процент от населения страны. Это более реальная цифра.





Конечно, «энтузиазм» населения по поводу выборов связан совсем не с тем, что ушли перестроечные годы, а с тем, что в стране исчезли гарантированные Конституцией честные и свободные выборы.Точно так же, как исчезло либо нивелировалось многое, что действующей Конституцией гарантировано. Однако на «круглом столе» про это никто не говорил.