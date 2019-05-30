Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Нур-Султане вышла короткой и символичной. Состоялась она почти ровно через полгода после того, как на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Лукашенко вступил в публичный спор с Путиным по цене на газ, отметив, что не стоит сравнивать братскую ему Беларусь с Германией.





После этого в отношениях властей двух стран настал период турбулентности, который продолжается до сих пор.





Стороны спорят о компенсации за налоговый маневр, о формате дальнейшей интеграции, о компенсации за «грязную» нефть. Перед каждой встречей Путина и Лукашенко возникает надежда, что главы двух стран, если не примут конкретные решения, то хотя бы наметят пути решения проблем.





Была у некоторых такая надежда и впредверии саммита в Нур-Султане, посвященного пятилетию ЕАЭС. Но их вновь ожидало разочарование.





После короткой встречи Лукашенко и Путина на полях саммита БЕЛТА сообщило, что они обсуждали «вопросы углубления двусторонней интеграции»:





– Ранее стороны обменялись соответствующими предложениями. Сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин рассмотрели данные вопросы в первом приближении и дали поручение правительствам до 21 июня найти по всем из них точки соприкосновения. После этого президенты условились провести встречу на высшем уровне для обстоятельного и подробного обсуждения всех российско-белорусских вопросов и дальнейшего системного взаимодействия.





Любопытно, что пресс-служба Путина эту встречу с Лукашенко вообще «не заметила» – на сайте Кремля информации о ней нет. Дмитрий Песков лишь сообщил журналистам, что ситуация с нефтепроводом «Дружба» не обсуждалась:





«Этим занимаются технические ведомства».









Обещание решить вопросы 21 июня в этой ситуации звучит угрожающе. Ранее о встрече в этот день в Минске намекнули премьеры Сергей Румас и Дмитрий Медведев. Похоже, задумывается так, что руководители двух стран прибудут вечером 21 июня на открытие Европейских игр на стадион «Динамо» в приподнятом настроении, сбросив с плеч тяжелый груз ответственности.





Но старые споры не решаются, к ним добавляются новые, и ожидания от переговоров в названную дату уже слишком высоки. Если 21 июня вновь не удастся приблизиться к принятию конкретных решений, выброс негативной энергии кажется неизбежным.