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Через месяц Лукашенко и Путин объявят друг другу новую "войну"?

Спустя полгода после публичной перепалки при других лидерах стран ЕАЭС главы Беларуси и России вновь встретились в рамках саммита – и вновь не смогли договориться ни о чем конкретном.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Нур-Султане вышла короткой и символичной. Состоялась она почти ровно через полгода после того, как на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Лукашенко вступил в публичный спор с Путиным по цене на газ, отметив, что не стоит сравнивать братскую ему Беларусь с Германией.

После этого в отношениях властей двух стран настал период турбулентности, который продолжается до сих пор.

Стороны спорят о компенсации за налоговый маневр, о формате дальнейшей интеграции, о компенсации за «грязную» нефть. Перед каждой встречей Путина и Лукашенко возникает надежда, что главы двух стран, если не примут конкретные решения, то хотя бы наметят пути решения проблем.

Была у некоторых такая надежда и впредверии саммита в Нур-Султане, посвященного пятилетию ЕАЭС. Но их вновь ожидало разочарование. 

После короткой встречи Лукашенко и Путина на полях саммита БЕЛТА сообщило, что они обсуждали «вопросы углубления двусторонней интеграции»:

– Ранее стороны обменялись соответствующими предложениями. Сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин рассмотрели данные вопросы в первом приближении и дали поручение правительствам до 21 июня найти по всем из них точки соприкосновения. После этого президенты условились провести встречу на высшем уровне для обстоятельного и подробного обсуждения всех российско-белорусских вопросов и дальнейшего системного взаимодействия.

Любопытно, что пресс-служба Путина эту встречу с Лукашенко вообще «не заметила» – на сайте Кремля информации о ней нет. Дмитрий Песков лишь сообщил журналистам, что ситуация с нефтепроводом «Дружба» не обсуждалась:

«Этим занимаются технические ведомства».


Обещание решить вопросы 21 июня в этой ситуации звучит угрожающе. Ранее о встрече в этот день в Минске намекнули премьеры Сергей Румас и Дмитрий Медведев. Похоже, задумывается так, что руководители двух стран прибудут вечером 21 июня на открытие Европейских игр на стадион «Динамо» в приподнятом настроении, сбросив с плеч тяжелый груз ответственности.

Но старые споры не решаются, к ним добавляются новые, и ожидания от переговоров в названную дату уже слишком высоки. Если 21 июня вновь не удастся приблизиться к принятию конкретных решений, выброс негативной энергии кажется неизбежным.

Источник: Максим Черный, gazetaby.com
09:45 30/05/2019
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