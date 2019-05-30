Священник Леонид Акалович: Я за милицию больше молиться не буду!

Административные процессы начались над иеромонахом Викентием (Виктором Ковальковым) и священником, отцом Леонидом Акаловичем в суде Центрального района столицы. Процессы, правда, пока приостановили «для исправления материалов дела».





Отец Леонид Акалович, непризнанная Белорусский автокефальная церковь:





«Я считаю, что начинается издевательство над священниками, дошли до священства. Отца Викентия судили, таскают по несколько раз, переносят суд, сегодня мне перенесли суд, оборвали неожиданно…»



