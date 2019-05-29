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Витеблянин в соцсети предложил нанять киллера для руководителей города и области

Витебская милиция возбудила уголовное дело на мужчину за запись в социальных сетях, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.



В одном из витебских пабликов пользователь с именем "Оля Иванова" критически отозвался о строительстве ледовой площадки и бассейна в городе. В сообщении, как уточняют "Народныя навіны Віцебска", были оскорбления в адрес председателей Витебского областного и городского исполкомов. Звучало даже предложение нанять киллера.

Как выяснили милиционеры, под ником "Оля Иванова" писал 35-летний рабочий из Витебска. В отношении него возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти. Витеблянину грозит три года лишения свободы.

08:46 30/05/2019
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