Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил 29 мая в эфире телеканала "НАШ" , что пятый президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал ему стать украинским премьер-министром.





"Я три раза отказывался от предложения Порошенко становиться премьер-министром. Почему? Потому что я не хотел быть свадебным генералом на свадьбе у барыг", – заявил Саакашвили.





Он выразил мнение, что новый президент Украины Владимир Зеленский "найдет себе молодого, перспективного, симпатичного премьер-министра".





Саакашвили отметил, что для него должности – "точно не первый выбор".





"Я думаю подбирать новых людей, помочь, натренировать. Если я смогу быть где-то играющим тренером, с удовольствием, пожалуйста", – добавил политик.





Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.









В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года.





22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что политик передал в Администрацию Президента обращение, в котором просил вернуть ему гражданство Украины.





28 мая новый президент Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство.





29 мая Саакашвили прилетел в Борисполь рейсом из Варшавы.