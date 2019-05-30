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Саакашвили заявил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьер-министром Украины

По словам бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, он три раза отказывался от предложений пятого президента Украины Петра Порошенко возглавить украинское правительство, так как не хотел быть "свадебным генералом на свадьбе у барыг".

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил 29 мая в эфире телеканала "НАШ", что пятый президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал ему стать украинским премьер-министром.

"Я три раза отказывался от предложения Порошенко становиться премьер-министром. Почему? Потому что я не хотел быть свадебным генералом на свадьбе у барыг", – заявил Саакашвили.

Он выразил мнение, что новый президент Украины Владимир Зеленский "найдет себе молодого, перспективного, симпатичного премьер-министра".

Саакашвили отметил, что  для него должности – "точно не первый выбор".

"Я думаю подбирать новых людей, помочь, натренировать. Если я смогу быть где-то играющим тренером, с удовольствием, пожалуйста", – добавил политик.

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.


В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года.

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что политик передал в Администрацию Президента обращение, в котором просил вернуть ему гражданство Украины.

28 мая новый президент Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство.

29 мая Саакашвили прилетел в Борисполь рейсом из Варшавы. 

08:38 30/05/2019
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