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Шендерович: "Напрасно искал под фото Путина и Лукашенко следы схватки между монстрами"

Сатирик описал, что узнал в самолете из российской прессы.

Шендерович: "Напрасно искал под фото Путина и Лукашенко следы схватки между монстрами"
– Вот вы небось не читаете газету «Известия»? А я не выдержал да и взял ее в самолете, по дороге домой из Америки. Оскоромился. Дай, думаю, глотну дым Отечества превентивно, для лучшей акклиматизации, – написал Виктор Шендерович. – Ну, что вам сказать? Надышался.

Итак.

Главный материал номера от 27 мая посвящен героическим усилиям Минобороны по противостоянию призывникам-симулянтам и врачам-взяточникам. Ужесточены, слава аллаху, правила медицинского освидетельствования!

«Современная медицина располагает ресурсами, чтобы усиленно проверить призывника», — успокаивает общественность военный эксперт Владислав Шурыгин, перечисляя диагнозы, по которым, в последние годы, пытались откосить от священной, мать ее, обязанности 30% призывников: плоскостопие, сколиоз, миопия, диабет… У двери умирал чахоточный, завернутый в мокрую холодную простыню…

Ой, нет, прошу прощения, — это уже Ярослав Гашек, а не Владислав Шурыгин, но в целом: в борьбе с симулянтами Министерство обороны — на верном направлении!

А журналисту и газете даже не приходит в голову задаться очевидными вопросами: почему бегство из рядов носит характер эпидемии? какого хера продолжается и до каких пор продлится бессмысленное призывное рабство? Никакой попытки анализа. Газета слилась в экстазе с государством и клекочет двуглавым орлом.

А в Арктике тем временем — событие на половину известинской полосы! — заступили на патрулирование новейшие противолодочые самолеты. Теперь граница точно на замке, полярная мышь не проскочит.

Кстати, давно хотел спросить: у нас война? А с кем? Напомните мне, когда и кто в последний раз хотел подплыть к нашим северным берегам незамеченным? Не американский ли военный конвой времен Второй мировой?

Освежите мне память, поднимите мне веки — я хочу посмотреть смету! Почем мне, налогоплательщику, встало это воздушное удовольствие? Сколько социальных программ пошло под нож ради очередной военной мощи?

Но у матросов — редакции «Известий» — нет вопросов. Только орлиный клекот в две государственные головы с идеологического шеврона…

Международные новости в настоящее время таковы: на Украину возвращается привычный хаос, а Британия так и не вышла из тупика. Убогость этих несчастных, враждующих с великой Россией, стран выгодно оттеняется успехом юбилейного саммита Евразийского Экономического Союза: он придал положительную динамику сотрудничеству с нашими надежными партнерами — Беларусью и Казахстаном!

И напрасно я шарил глазами по полосе, ища в о мном тексте под парадными фотографиями Путина и Лукашенко хоть какие-то следы недавней схватки между этими монстрами (ведь если тот, что покрупнее, не съест другого, ему же, поди, придется, ближе к новым выборам, развязывать следующую войну)...

Я не нашел про это ничего, вообще ни слова, даже околичностями.

Зато нашел, чуть ниже, торжествующе-ядовитый заголовок «Москва увела Токио с мирного договора на тему безвиза». Ну, то есть Путин опять всех переиграл, вы поняли…

В хоккее он тоже всех переиграл. Еще бы казнить того диверсанта, который подложил нашему бессменному голеадору ковровую дорожку под конек, — ничто бы не омрачило праздник спорта! Зато ничто не омрачило его на чемпионате мира в Братиславе, куда приехала великая и ужасная «Putin's team» — читайте «Известия», и душа ваша возрадуется!

Знаете ли вы, каков главный итог чемпионата? Нет, вы не знаете главного итога!

«Россия вернулась на пьедестал ЧМ по хоккею после двух лет перерыва»!

Это вынесено в подзаголовок, чтобы дураку ясно было. Не просрали, дружным коллективом звезд НХЛ, группе финских любителей (как почему-то показалось всей стране), а — вернулись на пьедестал!

О, этот дар поддерживать уровень оптимизма, не отвлекаясь на реальность! О, моя молодость, прошедшая под бубнеж Кириллова и Ковеленова! О, вечная свежесть передовиц! Идеологический отдел ЦК КПСС, мисюсь в пыжиковой шапке, где ты?


...Пока читал да писал, перелетели ослепительную Гренландию, пересекли туманную Атлантику, и вот уже Норвегия внизу, а стало быть, скоро уже оно самое…

Отечество.

Я не ропщу на пейзаж его. Я счастлив его языком. И дым его — воистину, может быть и сладок, и приятен…

Но вот его нервно-паралитический газ, товарищи, — это полный…

08:43 30/05/2019
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