Вчера в Минске прошло подготовительное заседание ЦИК, на котором рассматривалось пять вопросов – установление средней численности избирателей, утверждение методических пособий и порядка тренингов для участковых избирательных комиссий и т.п.





Как сообщила глава ЦИК на заседании, среднее число избирателей на избирательный участок составит почти 63 тысячи. Эта цифра, по словам Ермошиной, утверждена, чтобы были юридические основания для подготовки границ избирательных округов, которые должны быть утверждены сразу же после назначения выборов.





То, что каждые выборы в Беларуси зачем-то перекраиваются округа, это одна особенность белорусских избирательных кампаний. Но есть и другая – собственно, средняя численность избирателей.





На выборах Палаты представителей в 2016 году средняя численность избирателей на округ составляла почти 64 тысячи, а если конкретнее – 63715 человек.





На выборах 2012 года – 64597 человек.





На выборах 2008 года – 64 042.





Таким образом, получается, что каждые 4 года демографическая ситуация в Беларуси почему-то меняется, и весьма существенно. Если вспомнить, что на выборах в Палат представителей ЦИК образует 110 округов, то разбежка в тысячу человек на округ (по сравнению с выборами 2008 года) означает минус 110 тысяч избирателей по стране. И это как минимум.









Впрочем, чем меньше избирателей в списках, тем для ЦИК лучше. Желательно вообще оставить в них только студентов (принудительное голосование), солдат (хоть какое развлечение от службы) и пенсионеров (они привыкли к выборам, как в СССР и ходят на участки не для голосования, а за дешевыми булочками). Потому что большого интереса к выборам с известным результатом нет и быть не может. Ни у кандидатов, ни у избирателей. Вот и сейчас глава ЦИК всплескаактивности не прогнозирует.





"Я не думаю, что будет много кандидатов. Самой многочисленной по числу претендентов была парламентская кампания 2000 года", – сказала Ермошина.





Напомним, что ЦИК предлагает провести выборы депутатов Палаты представителей 17 ноября, членов Совета Республики – 7 ноября.



