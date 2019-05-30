Мезенцев рассказал, как правильно говорить: Беларусь или Белоруссия





Журналистка рассказала, что не может договорится с коллегами о том, как говорить – Беларусь или Белоруссия, пишет reform.by





«Может быть, вы в качестве одной из дипломатических задач поставите для себя разъяснить нашим коллегам, что когда мы говорим Белоруссия, мы никого не хотим обидеть. Это дань нашим традициям», – попросила ведущая программы Эвелина Закамская.





«2 июня этого года я улетаю к своему новому рабочему месту – столицу Республики Беларусь», – ответил Мезенцев.





Сегодня, 29 мая, Совет Федерации, верхняя палата российского парламента, досрочно прекратил полномочия Мезенцева как сенатора.