В том числе, известно, что Путин периодически проводит встречи со старцем Илием (Ноздриным). Он прославился тем, что в когда-то занимался «изгнанием демонов» из людей. К тому же, речь идет не только о встречах: Илий – это духовный наставник Путина. И то, что они на самом деле общаются, подтвердил даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем, он не удосужился рассказать о том, какие вопросы Путин обсуждает со старцем.





Ходят слухи, что в своей закрытой резиденции Илий проводит обряды экзорцизма, присутствующими на которых были различные российские чиновники, а также, по крайней мере, один раз, там бывал и лично Путин. Произошло это еще до 2002 года, и тогда Илий в одной из своих речей заявил, что «Путин послан России Господом».





«Даже когда приходишь к нему на личный разговор, он часто спрашивает: «А ты молишься за президента?»», — утверждают о старце другие священники.