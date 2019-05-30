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«А ты молишься за президента?»: СМИ уличили главу Кремля в походах к экзорцисту

Журналисты российского издания «Проект» выяснили любопытные детали, которые касаются личной жизни главы РФ Владимира Путина, передает replyua.net

В том числе, известно, что Путин периодически проводит встречи со старцем Илием (Ноздриным). Он прославился тем, что в когда-то занимался «изгнанием демонов» из людей. К тому же, речь идет не только о встречах: Илий – это духовный наставник Путина. И то, что они на самом деле общаются, подтвердил даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем, он не удосужился рассказать о том, какие вопросы Путин обсуждает со старцем.

Ходят слухи, что в своей закрытой резиденции Илий проводит обряды экзорцизма, присутствующими на которых были различные российские чиновники, а также, по крайней мере, один раз, там бывал и лично Путин. Произошло это еще до 2002 года, и тогда Илий в одной из своих речей заявил, что «Путин послан России Господом».

«Даже когда приходишь к нему на личный разговор, он часто спрашивает: «А ты молишься за президента?»», — утверждают о старце другие священники.

07:43 30/05/2019
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