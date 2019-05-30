Лукашенко подписал два указа о ЕАЭС, их содержание не раскрывается

Первый указ — об изменениях в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза). Второй указ — о проекте Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Тексты обоих документов не раскрываются.





Еврорадио поинтересовалось у экономиста Леонида Фридкина, что же такого тайного может быть в этих документах, связаны ли они между собой и почему их текст не доступен никому, кроме чиновников.





Эксперт сразу подчеркнул, что не видит никакой связи между указами, хотя они и изданы одновременно. “Соглашение о механизмах прослеживаемости товаров, ввезённых в ЕАЭС, предусматривает обмен сведениями из национальных систем прослеживаемости для обеспечения контроля за оборотом товаров из перечня, утверждаемого Советом Евразийской экономической комиссии (предположительно, это алкоголь, сигареты, обувь, бытовая техника, меховые изделия, в перспективе — мясо-молочная продукция, чай, кофе). Также соглашением устанавливаются требования к национальным системам прослеживаемости”, — пояснил Фридкин.









Что же касается протокола о едином электроэнергетическом рынке, то эксперт напомнил, что в рамках Договора о ЕАЭС планировалось создание к июлю 2019 года условий как для организации централизованных торгов электроэнергией, так и для осуществления торговли по свободным двухсторонним договорам.





“Для этого должны быть созданы электронные системы торговли электроэнергией по срочным контрактам и на сутки вперёд, а также информационная система общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, который должен заработать к 2025 году. Кроме того, планировалось разработать единые правила торговли электроэнергией, правила доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных линий электропередачи и т. п. Но, по слухам, в установленные сроки все это создать не успевают”, — рассказал Фридкин.





В протоколе о едином электроэнергетическом рынке, который оказался в распоряжении Еврорадио, речи о каких-либо сроках его запуска не идёт.





Уже после публикации статьи стало известно, что оба документа, о которых идет речь, страны ЕАЭС подписали на саммите в Астане 29 мая.



