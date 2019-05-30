Шотландия приближается к повторному референдуму о независимости

Британский премьер Тереза Мэй неоднократно отмахивалась от еще одного референдума в Шотландии, утверждая, что "сейчас не время", и, пишет канал, "кажется маловероятным, что ее преемник изменит эту позицию".





Глава шотландского правительства Никола Стерджен считает, что голосование может пройти уже во второй половине 2020 года. Оно, полагает политик, даст стране шанс выбрать путь независимой европейской нации, а не "навязанное будущее с Brexit".





По ее словам, важно, чтобы Лондон уже сейчас признал, что если появятся попытки заблокировать референдум, это будет нарушением демократии, и такая позиция британских властей будет "совершенно неустойчива".





23 июня 2016 британцы проголосовали за выход страны из ЕС (52% "за" выход, 48% - против). Шотландия и Северная Ирландия - за членство Британии в ЕС, Уэльс и Англия - против.



