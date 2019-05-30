На этот раз Лукашенко не уступил Путину в праве опаздывать

Встреча с первым президентом Республики Казахстан, лидером нации, Елбасы, то есть с Нурсултаном Назарбаевым, планировалась у Владимира Путина в президентской резиденции «Акорда». Но Владимир Путин 28 мая прибыл в аэропорт имени Нурсултана Назарбаева уже к самому приему от имени Нурсултана Назарбаева в Назарбаев-центре (который для населения звучит проще: «Фара»), где Нурсултан Назарбаев сначала вручил Владимиру Путину орден «Первый Президент Республики Казахстан — Лидер Нации Нурсултан Назарбаев» — «в ознаменование 25-летия идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции».





Позже Владимира Путина на «Фару», больше всего похожую на грандиозный прожектор, каким звали на помощь Бэтмена в одноименном фильме, приехал только Александр Лукашенко, который в Нур-Султане (в переводе — «Сияющий Повелитель») появился гораздо раньше Владимира Путина, но уступать российскому президенту он не собирался с самого начала, очевидно, ни в чем и уж тем более в самом легком: в праве опаздывать.





— Нурсултан Абишевич,— первое, что сказал Назарбаеву Владимир Путин,— собственно говоря, это для вас нужен такой орден в связи с сегодняшним и завтрашним событием, пятилетием создания нашего Союза, потому что вы его инициатор и создатель!





С одной стороны, такие слова в отношении Нурсултана Назарбаева являются уже неизбежными и даже ритуальными, без которых трудно представить себе дальнейший разговор с ним о чем бы то ни было.





С другой стороны, Владимир Путин счел своим долгом лишний раз добавить политического веса Нурсултану Назарбаеву, притом что этот вес и так представляется абсолютным, в том числе, и может быть даже прежде всего, Нурсултану Назарбаеву.





— Ваш орден и документы,— сказал Нурсултан Назарбаев Владимиру Путину, и я вдруг осознал, что ведь Владимиру Путину давно ничего такого не вручали (все больше лошадей и собак).









Нурсултан Назарбаев рубил, казалось, с плеча:





— Сегодня я встретил всех коллег (по Евразийскому экономическому союзу.— Прим.) и сказал: «Кто бы что ни говорил, чем-то, кем-то мы недовольны были походу (да, он произнес это скорее в одно слово.— Прим.), но без этого Союза нельзя!» Если бы его не было, то надо было бы его придумать. И в общем-то, это факт мировой!





Он добавил, что 25 лет назад в МГУ огласил эту идею…





— И мы втроем, вы, я и Лукашенко, пять лет назад здесь подписали и создали этот Союз, — добавил первый президент Казахстана.





То есть идея пришла в голову Нурсултану Назарбаеву при Борисе Ель . И еще до того, как президентом стал Владимир Путин.





И если мы до конца не знаем, к чему следующие 20 лет шел господин Путин (даст бог, все-таки когда-нибудь узнаем или хотя бы догадаемся), то зато хорошо известно, к чему все эти годы шел Нурсултан Назарбаев.

— И я хочу заранее поблагодарить вас,— обратился лидер одной нации к лидеру другой,— что вы выступили с инициативой загрузить меня работой, несмотря на то что я хотел освободиться! Оставить меня почетным председателем!





В этом, видимо, и состоял смысл идеи теперь уже Владимира Путина.





Напоследок господин Назарбаев честно рассказал, чем он собирается заниматься.





— В 2014 году было построено это здание — центр первого президента, здесь есть все для моей работы: здесь библиотека (имени Нурсултана Назарбаева.— Прим.), музей (посвящен жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева.— Прим.), Институт мировой политики и экономики (изучающий влияние идей Нурсултана Назарбаева на то и другое.— Прим.), архив, канцелярия первого президента! То есть здесь есть все для того, чтобы я и там остался, в своем кабинете, а здесь как председатель Совбеза страны, определяющий внешнюю и внутреннюю политику и рассматривающий важнейшие кадры государства!





Конечно, Нурсултан Назарбаев считал своим долгом еще раз напомнить это. И еще раз.









Как подчеркивал в своей громкой статье «Семь граней великой степи» первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Казахстан подарил миру яблоки, тюльпаны, штаны и сапоги.





Между тем начало следующего дня было посвящено новому президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Он встретил лидеров, премьера Армении Никола Пашиняна, президентов Киргизии (Сооронбая Жээнбекова), Беларуси и России (тут Александру Лукашенко не удалось приехать позже Владимира Путина), и первым сказал несколько слов в начале заседания в узком составе. Впрочем, начало это опять было посвящено прежде всего Нурсултану Назарбаеву. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за предложение сделать Нурсултана Назарбаева почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (господин Назарбаев тоже поблагодарил Владимира Путина, уже который раз за то же самое, теперь просто кивком головы).





Первому президенту Казахстана, перед которым уже к заседанию в расширенном составе (присоединились наблюдатель от Молдовы Игорь Додон и особый гость из Таджикистана господин Рахмон) уже появилась табличка «почетный председатель ВЕЭС», дали слово раньше остальных президентов, каждый из которых, включая премьера Армении, позже считал долгом продемонстрировать Нурсултану Назарбаеву ни с каким другим не сравнимое уважение.





Речь господина Назарбаева была, как обычно, исторической и, как реже бывает, более или менее яркой.





Прежде всего его беспокоило то, что страны Евразийского экономического союза слишком много импортируют, вместо того чтобы договориться и выпускать у себя в стране для всех остальных членов Союза то, что у каждой страны лучше получается. Так, молоко, по версии Нурсултана Назарбаева, должна производить Беларусь (он подумал и добавил: «Ну и Россия…»)… Пшеницу лучше всего выращивать Казахстану…





И это несмотря на то, что, как подчеркивал в своей нашумевшей статье "Семь граней великой степи" первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Казахстан уже подарил миру яблоки, тюльпаны, штаны и сапоги.





Было видно, что почетный председатель очень высоко поднялся и даже вознесся над национальными интересами не только своей страны, но и остальных стран Евразийского союза и мыслит теперь какими-то космическими образами, в которых нет места рассуждениям о том, что, например, делать тогда с пшеницей в России, да и вообще что делать, если в какой-то момент одна из стран, отвечающая за морковь, просто раздумает делиться ею с соседями или, хуже того, начнет шантажировать их суверенность неритмичными поставками свеклы.





Кроме того, Нурсултан Назарбаев обратился к коллегам с идеей:





— Надо не вставлять в позу!





Стало более понятно, что Нурсултан Назарбаев имеет в виду, когда он добавил:





— И не вставать палки в колеса!





То есть он призывал коллег с высоты своего председательства более чутко относиться друг к другу.





Президент Казахстана господин Токаев на этом фоне по определению не мог смотреться так же ярко. Он просто был очень предметен, сыпал, как говорится, цифрами и вообще производил впечатление человека, который делает для Казахстана то, что тот давно заслуживает.









И в этом, без сомнения, тоже заслуга Нурсултана Назарбаева: он выбрал этого человека для транзита власти (есть теперь в Казахстане такое устойчивое выражение).





И в конце своего выступления господин Назарбаев обратил особое внимание на то, что 9 июня — президентские выборы и что правящая партия, лидером которой Нурсултан Назарбаев по-прежнему остается (первый президент Казахстана отметил эту особенность отдельной интонацией), выдвинула на пост президента именно господина Токаева.





Зато Александр Лукашенко не мог позволить себе остаться в тени Елбасы, даже говоря непосредственно о нем.





Но сначала он признался (хочется написать: косо посмотрев на Владимира Путина):





— Настораживает, что темпы наращивания товарооборота в рамках Евразийского союза замедляются, в то время как с третьими странами они, напротив, растут!





Нет, Александр Лукашенко не посмотрел в сторону Владимира Путина. Но Владимир Путин кивнул и начал делать пометки в своем блокноте.





И потом отвечал, конечно («Товарооборот с третьими странами прибавил 18,8%… это действительно быстрее, чем объемы внутренней торговли между участниками нашего объединения… но я в этом усматриваю, честно говоря, позитивный эффект!..»).





А Александр Лукашенко уже говорил о растущих внешних угрозах.





— Мы часто слышим, читаем, да и сами говорим о том, что с нами якобы не хотят сотрудничать! — воскликнул он.





Это было неожиданно: большая часть речи, например, Нурсултана Назарбаева была посвящена тому, какое количество стран рвется в Евразийский экономический союз. И каких стран! Сингапур там далеко не на первом месте…





— Завидуют! — констатировал Александр Лукашенко.— Где-то боятся! И это естественно!





С тем, что бояться таких объединений естественно, стоило согласиться.





— Но не замечать лицом к лицу нас уже не удается! — воскликнул Александр Лукашенко, и, ей-богу, звучало это не так уж достойно. Так обычно и говорят лидеры развивающихся стран, когда хотят обратить на себя внимание развитых.





— Необходимо соблюдать равные условия во всех сферах, включая энергетику,— не мог не произнести Александр Лукашенко.





Одна из его любимых историй в жизни — про то, что страны, входящие в объединения и союзы, где есть Россия и Беларусь, должны делиться друг с другом всем, «включая энергетику».





Собственно говоря, польза от Евразийского союза, а может, и единственный смысл, который Александр Лукашенко до сих пор имеет в виду, состояли бы в том, что Россия к своим энергоресурсам относилась по принципу «всем, как мне». И главное, что с этим аргументом нет смысла спорить. Но дело в том, что нет смысла и соглашаться.





— Пока же,— констатировал Александр Лукашенко,— предпочтения отдаются интересам отдельных субъектов хозяйствования, отрасли или страны!





Но все эти классические идеи белорусского президента исчезли, просто испарились на фоне его анализа особой нужности Нурсултана Назарбаева Евразийскому экономическому союзу:





— Не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который был президентом Казахстана, а сегодня ушел! Мы из него еще очень много сможем выжать! — Было видно, что Александр Лукашенко очень хочет даже показать, как он это делает, и еле-еле сдерживается.









И он еще раз повторил, оценивающе, казалось, поглядев на Нурсултана Назарбаева:





— Да, выжать! Можно и, видимо, нужно признать выдающуюся роль Нурсултана Назарбаева, в чью светлую голову 25 лет назад в стенах МГУ имени Ломоносова пришла в голову великая идея о необходимости создания Евразийского экономического союза.





Но давайте согласимся: душу этого Союза своим дыханием согревает только Александр Лукашенко.







