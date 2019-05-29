Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Ермошина: На каком основании публикуют снимок моего дома?

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина возмутилась тем, что на страницах СМИ появляется снимок ее дома в Дроздах — элитном квартале Минска, где живет лукашенковская номенклатура.

Дом Ермошиной в Дроздах.
«Интересно, с какого письменного согласия портал tut.by публикует на своих страницах снимки домов, палисадники чиновников и так далее. Как, собственно, и мой дом, попадающий в материалы, которые очень читают. На каких основаниях? Когда мы их (журналистов. — БелаПАН.) будем контролировать за это?», — цитируют Naviny.by Ермошину.


Лидия Ермошина получила землю на Тихом переулке в конце 2007 года. Она не приобретала участок по рыночной стоимости.
В начале 2010 года она достроила свой коттедж.
«Ну, во-первых, я продала квартиру, — объясняла она происхождение средств на строительство коттеджа в Дроздах в интервью «Еврорадио». — Во-вторых, у меня были определенные накопления. А в-третьих, я одолжила у своих очень состоятельных подруг. Это частные нотариусы в городе Калининграде. Обошлось мне строительство приблизительно в 300 тысяч условных единиц».

На самом деле с квартирой в районе улицы Ольшевского Ермошина попрощалась только в конце 2010 года. Пока после Площади-2010 сотни демонстрантов ждали Новый год в камерах следственных изоляторов, Лидия Ермошина продавала свою трехкомнатную квартиру за $89 тысяч.
***
Лидия Ермошина
Родилась 29 января 1953 в Слуцке. Окончила юридический факультет Калининградского государственного университета (1975). В 1975-1987 работала юрисконсультом в Калининграде и Бобруйске. В 1987-1988 — помощник прокурора Октябрьского района Калининграда. В 1988-1996 — руководитель юридической службы Бобруйского горисполкома. В 1992-1996 — член ЦИК, с 1996 — председатель ЦИК.


nn.by
20:41 29/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
ЦИК предлагает вычеркнуть из Конституции статью об отзыве депутатов
Ермошина предложила дату парламентских выборов
Полный либерализец! Ермошина не против выборов мэров городов


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё