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Время пошло: до 21 июня правительства Беларуси и России подготовят предложения по интеграции

На полях саммита Евразийского экономического союза в Нур-Султане Александр Лукашенко провёл встречу с Владимиром Путиным. Они обсудили углубление двусторонней интеграции, перадаёт БЕЛТА.

president.gov.by

Сообщается, что руководители Беларуси и России "рассмотрели данные вопросы в первом приближении". Они поручили правительствам до 21 июня найти общие подходы по всем вопросам интеграции. После этой даты Лукашенко и Путин снова встретятся "для обстоятельного и подробного обсуждения всех российско-белорусских вопросов и дальнейшего системного взаимодействия", пишет Еврорадио.


20:02 29/05/2019
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