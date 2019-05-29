Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

"Российское дело" закрыто. Мюллер ушел в отставку

Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил о закрытии дела о российском вмешательстве в американские выборы, передает Bloomberg с его пресс-конференции. В связи с этим он покидает Минюст США.

Фото: Reuters
«Я выступаю сегодня потому, что наше расследование завершено», — сообщил он журналистам.

Говоря о ходе расследования, Мюллер подчеркнул, что выдвижение обвинений против президента Дональда Трампа изначально не рассматривалось его командой как возможный исход дела. В этом он руководствовался принципами справедливости, пояснил он. «Было бы несправедливо гипотетически обвинить кого-либо в преступлении без решения суда», — сказал он.

Спецпрокурор повторил основной вывод своего расследования: Россия вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Этот факт он счел доказанным. «Были многочисленные, систематические попытки вмешаться в наши выборы, и это заслуживает внимания всех американцев», — подчеркнул он.

После выборов в 2016 году США обвинили Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, в частности, в кибератаках на серверы Демократической партии. Ряд американских политиков, в первую очередь представителей Демократической партии, заподозрили президента Дональда Трампа в сговоре с Россией. По этому поводу было проведено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, результаты которого были опубликованы в апреле. Команда спецпрокурора не выявила сговора, однако подтвердила предполагаемое «вмешательство России».


Георгий Тадтаев, РБК


18:58 29/05/2019
Поделиться



Последние известия





Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё