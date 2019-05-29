Владимир Путин и Александр Лукашенко "улыбались, а беседа была оживленной". Также в ней участвовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В частности, корреспондент РИА Новости зафиксировал, что"улыбались, а беседа была оживленной". Также в ней участвовал первый президент Казахстана





Хорошее настроение лидеров Беларуси и России можно наблюдать и на фото, опубликованном информационным агентством БЕЛТА.





Впрочем, телеграм-канал "Пул №3" по иному оценивет первый контакт Путина и Лукашенко на саммите в Нур-Султане.





"Путин в Нур-Султане переговорил с Лукашенко: Александр Григорьевич отошел озадаченный", - пишут авторы телеграм-канала.





Правда, пока лидеры Беларуси и России еще не приступали к серьезным двусторонним переговорам. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.





А обсудить им есть что. Россия продолжает настаивать на углублении интеграции с Беларусью в обмен на получение Минском дешевых энергоносителей. В декабре 2018 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко и Путин даже публично поспорили о ценах на энергоносители. Первый публично осадил второго: вроде бы воевали вместе, а для Беларуси условия по газу хуже, чем для Германии.





С другой стороны, Лукашенко готов выставить Путину счет за "грязную" нефть, которая в марте-апреле поступала в Беларусь по российскому нефтепроводу "Дружба". По оценке белорусской стороны, ущерб от загрязнения нефтепровода составил не менее 400 миллионов долларов.



