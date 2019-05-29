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Саакашвили вернулся в Украину - встречали караваем

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому накануне восстановили украинское гражданство, вернулся в Украину.

Самолет с ним на борту только что приземлился в киевском аэропорту "Борисполь", прибыв из Варшавы. Здесь его встречают журналисты, соратники по партии "Рух новых сил" и просто поклонники. Кто-то с народными танцами и песнями, а кто-то - с караваем, передает Украинская правда

Сам Саакашвили запустил на своей странице в Facebook онлайн-трансляцию своего прибытия.





17:58 29/05/2019
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